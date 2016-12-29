Konyaaltı 19 Ocak’ta yeniden ihaleye çıkıyor

17 Kasım’daki ilk ihaleye katılım olmamıştı. Konyaaltı’nı dünyanın konuştuğu bir cazibe merkezi haline getirecek projenin ihalesi, Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinden canlı olarak yayınlanacak. İhalede, Konyaaltı Varyantından itibaren, limana kadar olan tüm sahili kapsayan projenin tahmini toplam yatırım bedeli 129 milyon 471 bin 934 TL olarak tespit edildi.

Artırıma esas yıllık işletme bedeli ise 6 milyon 100 bin lira, artı KDV olarak belirlendi. İşin süresi ise yer teslimi tarihinden geçerli olmak üzere yapım süresi dahil 29 yıl olacak. Konyaaltı, içinde sosyal alanlar, meydan ve kültür merkezlerinin de yer alacağı yeni bir çehreyle misafirlerini ağırlayacak. Projede; yeşil alanlar denize kadar kesintisiz ulaşacak, vatandaşlar için sahil, önünde hiçbir engel ve duvar olmayacak şekilde düzenleniyor.