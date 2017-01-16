Kop Tüneli’nde ışık 2019’da görünecek

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, geçmişte acı ve tatlı çok önemli izler bırakan Kop Dağı’nın, yakın gelecekte tünelle geçileceğini söyledi. Yapımına 2012 yılında başlanan ve 6 bin 500 metrelik çift tüp olarak inşa edilen Kop Tüneli’nin toplam uzunluğunun 13 kilometre olacağını belirten Ustaoğlu “Şu an itibarıyla 5 bin 200 metresinde delme işlemi tamamlandı ve gelinen noktada delmede yüzde 40 civarında fiziki gerçekleşme sağlandı. İnşallah 2019 yılında ışığı göreceğimizi tahmin ediyoruz” dedi. Ustaoğlu, tünelin hizmete geçmesiyle hükümet tarafından açıklanan Cazibe Merkezi Programı çerçevesinde bölgenin daha da cazip hale geleceğine inandıklarını vurguladı.