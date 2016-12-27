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Köprü ve otoyol geliri 1.1 milyar lirayı geçti

Köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, ocak-kasım döneminde 1 milyar 113.6 milyon lira oldu.

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Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, kasımda köprü ve otoyollardan 33 milyon 544 bin 788 araç geçti. Söz konusu geçişlerden elde edilen gelir, 100 milyon lirayı buldu. Araçların 22 milyon 396 bin 814’ü otoyolları kullandı ve bu araçlardan 77 milyon lira gelir sağlandı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden söz konusu ayda geçen 11.1 milyon  araçtan da 22 milyon 592 bin lira ücret alındı. Yılın 11 ayında ise köprü ve otoyollardan geçen 386 milyon 256 bin 390 araçtan, 1 milyar 113 milyon 621 bin lira gelir elde edildi. 

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