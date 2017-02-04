Köprü ve otoyollardan saniyede 38 lira geldi

Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollar, saniyede yaklaşık 38 lira gelir getirdi. Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) verilerine göre, 2007-2016 yıllarında köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı 3.6 milyar, elde edilen gelir ise 7.5 milyar lira oldu. Geçen yıl köprü ve otoyollardan 417 milyon 232 bini aşkın araç geçişinden, 1 milyar 204 milyon 205 bin 53 lira gelir elde edildi.