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Köprü ve otoyollardan saniyede 38 lira geldi

Köprü ve otoyollardan geçen yıl sonu itibarıyla elde edilen gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 880 milyon 227 bin liradan 1 milyar 204 milyon 205 bin liraya çıktı.

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Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollar, saniyede yaklaşık 38 lira gelir getirdi. Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) verilerine göre, 2007-2016 yıllarında köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı 3.6 milyar, elde edilen gelir ise 7.5 milyar lira oldu. Geçen yıl köprü ve otoyollardan 417 milyon 232 bini aşkın araç geçişinden, 1 milyar 204 milyon 205 bin 53 lira gelir elde edildi.

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