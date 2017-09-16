Kore: Türkiye’yi abi olarak görüyoruz

Kore Turizm Organizasyonu (KTO) Kongre ve İş Turizmi Departmanı Daire Başkanı Kim Kap Soo, 2016 yılında 26 bin 541 Türk turistin Kore'yi ziyaret ettiğini, bu yılın ilk yedi ayında ise bu rakamın 14 bine ulaştığına dikkat çekti.

İki ülke arasındaki turizm potansiyeli hakkında bilgi veren Soo, Kore'den Türkiye'ye gelen turist sayısında hızlı bir artış yakalandığını söyledi. Soo, "Kore'den 2014'te 250 bin turist Türkiye'ye geldi. Bu sayı iki yılda terör olayları ve darbe girişimi nedeniyle 110 bine kadar gerilemişti. Kore'nin zor zamanlarında bize yardımda bulunan Türkiye'yi abi olarak görüyoruz. Koreliler'in Türkiye'ye sempatisi yüksek olduğu için turist sayısının da her yıl aratacağını düşünüyoruz" dedi.