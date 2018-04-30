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Kore’de gündem yatırım

Kore Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kore’ye düzenleyeceği ziyaretin iki ülke arasındaki iş birliğini geliştireceğini belirterek, “Ziyarette önemli konu başlıkları, yatırımlar ve savunma sanayisi projelerindeki iş birlikleri olacak.

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Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük firmalarla birebir görüşme yapması planlanıyor” dedi. Başbakan Binali Yıldırım›ın geçen yıl gerçekleşen Güney Kore ziyaretinde bulunduğunu anımsatan Choi, Yıldırım’ın ziyaretinde dile getirdiği 10-15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin sadece iki ülke arasındaki ticaretin artırılması değil, ülkeler arası ekonomik iş birliğinin geliştirmesi anlamına geldiğini vurguladı. 

STA İLE YENİ DÖNEM

Choi, Güney Kore ve Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin Mal Ticareti Anlaşması’nın 2013’te yürürlüğe girdiğini ifade ederek, bu tarihten sonra iki ülke arasındaki ticaret hacminde devamlı bir artışın gözlemlendiğini bildirdi. Hizmet ticareti ve yatırıma yönelik anlaşmaların da imzalandığına ancak iç onay sürecinin tamamlanmasının beklendiğine işaret eden Choi, “Yatırım ve hizmet ticaretine ilişkin anlaşmalar Kore meclisinde onaydan geçti, top Türkiye’de. Türkiye’de de bildiğimiz kadarıyla Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı onayı kaldı. Bu anlaşmalar da yürürlüğe girerse yatırım dostu bir ortam yaratılır diye düşünüyorum” dedi.

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