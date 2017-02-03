KOSGEB ve Katar Kalkınma Bankası güçlerini birleştirecek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Bi̇çer, "Katar Kalkınma Bankası, en kısa sürede OSTİM kümelenmeleri başta olmak üzere inkübasyon merkezlerinin kurulumu, teknoloji ve know how transferinde, Türk ve Katar KOBİ'lerine yönelik ortak faaliyetlere başlamak istiyor." dedi.

Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSGEB'in uluslararası iş birliklerini değerlendirdi. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 2. toplantısının, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Trabzon'da gerçekleştirildiğini ve toplantıda mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan Biçer, bu kapsamda KOSGEB ile Katar Kalkınma Bankası arasında da bir anlaşma yapıldığını söyledi.

Biçer, bu anlaşma çerçevesinde "KOSGEB-Katar Kalkınma Bankası Faaliyet Planı"nın da imzalandığını anımsatarak, "KOSGEB-Katar Kalkınma Bankası Faaliyet Planı ile iki ülke KOBİ'leri arasında, ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirme, küresel pazardaki paylarını artırma, stratejik iş birliklerinin ve yabancı ortaklıkların kurulması hedefleniyor." diye konuştu.

"Türk ve Katar KOBİ'lerine fırsat"

KOSGEB ile Katar Kalkınma Bankası Faaliyet Planı için ilk adımın Ankara'da atıldığını dile getiren Biçer, Katar Kalkınma Bankası heyetinin KOSGEB'i ziyaret ettiğini kaydetti. Katar Kalkınma Bankası yetkililerine KOSGEB'in proje programları, girişimcilik, finansmana erişim, Ar-Ge ve i̇novasyon başlıkları altında destek modelleri ile desteklerin izleme ve değerlendirme metotlarının tanıtıldığını aktaran Biçer, iki ülke KOBİ'lerine yönelik programda i̇nkübasyon, teknoloji merkezleri ve kümelenme yapılanmalarının anlatıldığı saha gezilerinin gerçekleştirildiğini anlattı.