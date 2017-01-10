KOSGEB’in çalışma modeli Etiyopya’da
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, Etiyopya Federal Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Kurumu ile mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek, “Mutabakat zaptı ile Etiyopya’nın KOBİ’ler alanında kurumsal altyapısının güçlendirilmesine yönelik KOSGEB modeli transferi, bilgi paylaşımı ve eğitim programı gibi çalışmalar yapılması hedefleniyor” dedi.
Afrika ülkeleriyle son yıllarda gelişen ilişkilerin, Türk dış politikası için bir başarı öyküsü olduğuna işaret eden Biçer, KOSGEB’in de söz konusu ülkelerle çeşitli alanlarda iş birliği geliştirdiğini söyledi.
ADDİS ABADA’DA TOPLANTI
Biçer, Türkiye ve Etiyopya arasındaki ticari ve ekonomik iş birliği imkanlarının artırılması ve ihracatçı firmaların dış pazar paylarında artış sağlanması amacıyla 2011 yılında bir ticaret heyeti programı gerçekleştirdiklerini anlattı. Ay başında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Türkiye-Etiyopya Ekonomi, Ticaret ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 7. Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini belirten Biçer, toplantıda, iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar yapıldığını ifade etti. Biçer, KOSGEB ile Etiyopya Federal Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Kurumu arasında KOBİ’ler alanında iş birliğini içeren mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.
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