KOSGEB’in çalışma modeli Etiyopya’da

Afrika ülkeleriyle son yıllarda gelişen ilişkilerin, Türk dış politikası için bir başarı öyküsü olduğuna işaret eden Biçer, KOSGEB’in de söz konusu ülkelerle çeşitli alanlarda iş birliği geliştirdiğini söyledi.

ADDİS ABADA’DA TOPLANTI

Biçer, Türkiye ve Etiyopya arasındaki ticari ve ekonomik iş birliği imkanlarının artırılması ve ihracatçı firmaların dış pazar paylarında artış sağlanması amacıyla 2011 yılında bir ticaret heyeti programı gerçekleştirdiklerini anlattı. Ay başında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Türkiye-Etiyopya Ekonomi, Ticaret ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 7. Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini belirten Biçer, toplantıda, iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar yapıldığını ifade etti. Biçer, KOSGEB ile Etiyopya Federal Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Kurumu arasında KOBİ’ler alanında iş birliğini içeren mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.