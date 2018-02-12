İşverene ilave altı puanlık indirimde süre uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), ilave altı puanlık indirim kapsamında 30 Mayıs 2013 tarihli kararnamede belirtilen illerde faaliyet gösteren iş yerlerinin indirimden yararlanma süresinin bir yıl uzatıldığı duyuruldu.

SGK'den yapılan açıklamada, ilave altı puanlık indirimin uygulanacağı iller ve uygulama süresinin 30 Mayıs 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararında açıklandığı hatırlatıldı. Söz konusu kararda 31 Aralık 2017 olarak belirlenen indirimden yararlanma süresinin 10 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla bir yıl uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: