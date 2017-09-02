Kotanlı-1 Barajı'nda sona gelindi

Ardahan'da, yapımı süren ve tamamlandığında kentin ihtiyacının 4 katı elektrik üretip ülke ekonomisine katkı sağlayacak "Kotanlı-1 Barajı"nda sona yaklaşıldı.

Türkiye'nin nüfus olarak en küçük kenti olan Ardahan'da, ilin elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla bir süre önce inşaatına başlanan Kotanlı-1 Barajı'nın tamamlanması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Çıldır ilçesi sınırlarından geçen Kura Nehri üzerinde yap-işlet-devret modeliyle yapımına başlanılan ve gelecek yıl elektrik üretimine geçmesi planlanan baraj, yaklaşık 50 milyon dolara mal olacak.

Tamamlandığında yılda 80 megavatla kentin ihtiyacından fazla elektrik üretecek Kotanlı-1 Barajı'nın yapımında sona gelindi.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajların milli ekonomiye büyük katkılarının olduğunu ifade ederek, bu yatırımların ülkenin büyüdüğünün göstergesi olduğuna işaret etti.

Bilmez, Kotanlı-1 Barajı'nın üretime başlamasıyla Ardahan'da diğer barajların da katkıları ile yıllık ortalama 215 megavat elektrik üretileceğini anlatarak, şu bilgileri aktardı:

"Kotanlı-1 Barajı'nde son aşamaya gelindi. Bu baraj, önümüzdeki yıl inşallah yılda 80 megavat elektrik üretimine başlayacak. Kotanlı-2 Barajı geçen sene ocak ayı itibarıyla üretime başladı. Kayabeyi Barajı ise Kotanlı-2'den önce üretime geçti. Kayabeyi Barajı, Akıncı ve Etek hidroelektrik santrallerini besliyor. Ardahan sınırlarındaki bu üç barajımız ulusal ekonomiye çok ciddi katkı sağlayacak."

Barajların çalışmalarını ve üretimini bizzat yerinde incelediğini aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

"Kayabeyi Barajı yılda 85 megavat, Kotanlı-2 Barajı da 50 megavat elektrik üretiyor. Kotanlı-1 Barajı da üretime başlayınca yıllık 80 megavat elektrik üretecek. Üç barajımız da kapasiteleri itibarıyla orta ölçekli barajlar. Ardahan'ın yıllık ortalama 20 megavatsaat elektrik tükettiğini düşündüğümüzde kentteki barajlarımızın bir tanesi Ardahan'ın tükettiği enerjinin dört katı kadar elektrik üretecek." dedi.

Bilmez, kentteki söz konusu 3 barajın yaklaşık bir milyar liraya mal olduğunu ifade etti.