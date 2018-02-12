Köye dönene 300 koyun et ithalatını bitirecek

Projeyle, çiftçilik ve hayvancılık faaliyetlerinin artacağına ve köylerin yeniden cazip hale geleceğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

İNDİRİM OLACAK

“Yeni düzenleme, ekonomimiz ve ülkemiz için çok önemli. Düzenlemeyle köyden şehre göçün önüne geçilecek ve köye dönüşler artacak. İthalata gerek kalmayacağı gibi tüm hayvansal ürünlerde indirim olacak.”