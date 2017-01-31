Köylünün süt ve peyniri direkt markete iniyor
Başbakanlık’a gönderilen çiğ sütün direkt tüketiciye satışını öngören tebliğ üreticiyi harekete geçirdi. İlk uygulama ise İstanbul’da bazı marketlere konulan 200-300 kilogramlık süt depoları ile başladı. Sırada ise süt ürünlerinin satışı var.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Çiğ sütün tüketiciye doğrudan satışını öngören düzenlemenin Başbakanlık’a gönderilmesinin ardından üretici harekete geçti. İlk uygulama ise İstanbul’da bazı marketlerde başladı. İstanbul Ziraat Odası öncülüğünde bazı marketlere konulan 200-300 kilogramlık depoya her sabah köylünün sütü alınarak halka satışı yapılıyor.
UYGULAMA BAŞLADI
Uygulamanın yasal altyapısı için bakanlıkla bir süredir çalıştıklarını anlatan TZOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demir “Çiftçinin ürününün direkt markette satılması için bakanlıkla çalışma yürütürken bir yandan da marketlerle görüştük. Marketlere ‘bize de yer verin’ diyoruz. Hatta birkaç markette süt satışı başladı. 300 kilogramlık bir depo koydurduk” dedi.
Demir şunları söyledi: “Yine öncülüğümüzde Mimaroba’da köylünün süt ürünleri satan bir dükkan açıldı. Bazen kuyruk oluyor. Sokaktakilerin de yavaş yavaş böyle olması lazım. Kültürümüzde ‘sokak sütü’ var. Ama emperyalist güçler bunu engellemeye çalışıyor. Vatandaş sağlıklı ürün yesin diye uğraşıyoruz. Ama birkaç profesör ‘sokak sütünden yoğurt olmaz’ diye açıklama yaptı. Aslında en sağlıklı ürün sokak sütünden olur. Kaynatınca içindeki bakteriler ölüyor zaten. İstanbul’da günlük 1.200 ton süt üretiliyor ve tabi bu birilerinin işine gelmiyor. Sistematik tesislerin kazançları azalıyor. Hocalara sesleniyorum: Sokak sütünün sağlıksız olduğunu söylüyorsunuz peki neden bakanlığın sitesinde deşifre ettiği sağlıksız ürün üreten firmalarla ilgili neden sesiniz çıkmıyor. İstanbul’da sokak sütünün sağlıksız olduğunu söyleyen arkadaşlar bir şeyi kaçırıyor. Tüm Trakya AB tarafından hastalıktan ari bir bölge seçilmiş durumda. Sokak sütünde hastalık yok. Amaçları köylüye bu işten el çektirip istedikleri ürünü vatandaşa satmak.”
Tarımda ciddi işler yapıldı
AK Parti döneminde tarımda ciddi şeylerin yapıldığını belirten Demir “Hiç kimse çıkar tartışmaları yüzünden Tarım Yasası’nı hayata geçirememişti. Hükümet çıkardı. Ama malum gruplar bunu görmüyor. Bugün tarımda 140 çeşit destek var. Bu hükümetten önce 30 idi. Artık mazotun yarısı devletten. Çok büyük destek” dedi.
İstanbul’da 850 bin çiftçi var
Ömer Demir, İstanbul’daki tarım ve hayvancılık üretimi ile ilgili de bilgi verdi. Demir “İstanbul’da şu an 130 milyon dekar tarım arazisi var. 850 bin çiftçi ailesi var. İstanbul’da 80 bin büyükbaş, 170 bin küçükbaş, 12 bin de manda bulunuyor” diye konuştu.
20 liranın altındaki kaşarı almayın
TZOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demir, piyasada hileli ürün satıldığına da dikkat çekerek “1 kilo kaşar 12 litre sütten yapılıyor. Bu da 20 lira eder. O yüzden 25 liranın altındaki kesinlikle kaşar almayın. Eti de bildiğiniz kasaptan alın” dedi.
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