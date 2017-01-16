Köyünü taşıyana 4.5 dönüm çilek arazisi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKTC’ye içme ve kullanma suyu temin etmek amacıyla yapılan Alaköprü Barajı nedeniyle köyü taşınanlara her türlü imkanı sundu. Barajın yapımından etkilenen Sarıağaç, Akine ve Ormancık köylerinden 326 aile için 208 milyon TL, proje bedeliyle 326 konut, 3 adet köy konağı, 3 adet 300 kişilik cami, 1 adet 16 derslikli okul, arıtma tesislerini yaparak hak sahiplerine dağıtımını gerçekleştirdi. Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hak sahibi ailelerin geçimlerini temin etmek amacıyla tarımsal iskan projesi de hazırlandı ve ihalesi yapıldı. Edinilen bilgilere göre hak sahibi her vatandaşa yaklaşık 4.5 dönüm çilek üretimine uygun tarım arazisi verilecek.

Bakanlık kaynakları “Taşınma köylünün ihtiyaçları da gözetilerek yapıldı. Buradaki çiftçiler tarafından taşınan köyün etrafında çilek üretimi yapılıyordu. Gerekli araştırmalar ve incelemelerin ardından taşınma sonrasında da yine çilek üretebilecekleri tespit edildi. Ancak bunun için eğim sorunu ortaya çıktı. Eğim dolgu yöntemiyle azaltılarak çiftçilere çilek üretimi yapabilecekleri bir alan hazırlanmış oldu. Onların gelir kapısı da kapatılmamış oldu” dedi.

DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK TAŞIMASI

SU sıkıntısı çeken KKTC’ye içme, kullanma ve sanayi suyu temin etmek ve 50 yıllık bir perspektifte su ihtiyacı karşılamak amacıyla yapılan Alaköprü Barajı Mersin ili, Anamur ilçesinde yapıldı. Proje kapsamında KKTC’de 3 bin hektar alanın sulu tarıma kavuşması amaçlanıyor. Üç köyde 326 aile daha yüksek bir yere taşındı. Bu sayı ile dünyanın bir seferde ikinci büyük köy taşıması gerçekleşti. Çin’de bir seferde bin ailenin bulunduğu köy taşınmıştı.