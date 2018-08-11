Koza Altın’dan 498 milyon TL kâr

Türkiye’nin en büyük madencilik şirketi Koza Altın İşletmeleri, üretimde ve karda ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.Faaliyetlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) bağlı olarak sürdüren Koza Altın, 2018 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 123.631 ons altın üretimi ile ülke ekonomisine önemli katkı sağladı. Açıklanan faaliyet raporuna göre şirket 2017 yılı ilk altı aylık dönemde 269.4 milyon TL olan net dönem kârı, 2018 yılı aynı dönemde 229.3 milyon TL’lik bir artışla 498.7 milyon TL’ye yükseldi. Koza Altın İşletmelerinin faaliyet raporunda işletme faaliyetlerinden doğan net nakit, 30 Haziran 2017 itibariyle 2017 yılı ilk altı ayı için 1 milyar 718 milyon iken bu rakamın 30 Haziran’da yüzde 20.5 oranında 352.2 milyon lira artarak 2 milyar 70.5 milyon TL oldu. Vergi öncesi kar miktarında 2017 yılı ilk altı aylık döneme kıyasla 291.5 milyon TL artış meydana geldiği açıklandı.2018 yılı ilk altı aylık dönemde kâr marjının 2017 yılı aynı dönem ile karşılaştırıldığında yüzde 54.57’den yüzde 77.37’e yükseldiği görüldü.

HEDEF EN BÜYÜK OLMAK

Şirketin 2014, 2015 ve kısmen 2016 yıllarında yaşamış olduğu izin süreçlerindeki gelişmelerin 2017 yılından itibaren tamamen çözülmesiyle şirket faaliyetlerinde büyük ölçüde normalleşme sağlandığı 2015 2016 ve 2017 yıllarındaki üretimleri sırasıyla 266.000 ons, 270.000 ons ve 205.000 ons olarak gerçekleştiği belirtilirken 2017 yılında üretimdeki düşüşte izinlerin gecikmesinin ve yatırımların tamamlanamamasının rol oynamasının etkin olduğu açıklandı. Koza Altın İşletmeleri Genel Müdürlüğü yetkilileri 2018 yılı için 280.000 ons ile 300.000 ons arasında altın üretimi gerçekleştirmeyi ve 2018 yılında üretim bazında Türkiye’nin en büyük altın üreticisi olmayı hedeflediklerini açıklayarak “Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.