5 Bakanlığa personel alımı - KPSS şartı olmadan sınavsız personel alımı

KPSS personel alımı son dakika haberleri. 5 Bakanlık 249 personel alımı gerçekleştirecek. Dışışleri Bakanlığına KPSS şartı aranmadan lise mezunu 60 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. 5 Bakanlığın kadrosunda görevlendirilmek üzere 249 kişi istihdam edilecek. İçişleri, Dışişleri, Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ve Milli Savunma Bakanlığı atama kadrosu açtığını duyurdu. Devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan kişilerden oluşan açıklar bu şekilde kapatılacak.

KPSS ŞARTI İSTENMİYOR, LİSE MEZUNU OLMAK YETERLİ

Alım yapılacak Bakanlıklardan biri olan Dışişleri Bakanlığında KPSS şartı aranmıyor, fakat çeşitli özel şartları yerine getirmek gerekiyor.

Diğer Bakanlıkların işe alım şartları ise resmi sitelerindeki duyurularda yer alıyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Bakanlıkların resmi sitelerinden yapılacak olan başvurular başladı. Başvuru yapacak kişilerin Bakanlıkların sitesindeki formları doldurması gerekiyor.

Buna göre İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartıyla 25 personel alacak. Son başvuru 27.01.2017

Dışişleri Bakanlığı KPSS şartı aranmadan 60 personel alacak. Son başvuru 20.02.2017

Maliye Bakanlığına bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü KPSS şartıyla 9 personel alacak. Son başvuru 17.02.2017

Milli Savunma Bakanlığı KPSS şartıyla 135 personel alacak. Son başvuru 6.02.2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da KPSS şartıyla 20 personel alacak. Son başvuru 03.02.2017

KPSS’SİZ MEMUR ALIMI YAPAN DEVLET KURUMLARI

Kamu kurumlarına sınavsız ya da KPSS şartı olmadan da memur alımı yapılmaktadır. KPSS’siz memur alımı yapan kurumlar, 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununun 59. Maddesinde yer alan istisnai kadrolara KPSS Şartı aranmadan Memur Alımı yapılabilecek. Memur olarak göreve başlamak isteyen kişilerin belirli şartların taşımaları gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı Memurlukları

TBMM Memurlukları

Bakan Yardımcılıkları

Başbakan Başmüşavirleri

Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadroları

TOKİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirliği kadroları ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadroları

Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosu

TUİK, – AB Bakanlığı Memurlukları

Bakanlar Kurulu Sekreterliği

Milli Savunma Bakanlığı

Diyanet

MİT

Milli Savunma Bakanlığı

Anayasa Mahkemesi

Özel Kalem Müdürlükleri

Vali Kadroları