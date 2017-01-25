5 Bakanlýða personel alýmý - KPSS'siz sýnavsýz Devlet personel alýmý son dakika haberleri

KPSS personel alýmý son dakika haberleri. 5 Bakanlýk 249 personel alýmý gerçekleþtirecek. Dýþýþleri Bakanlýðýna KPSS þartý aranmadan lise mezunu 60 sözleþmeli personel alýnacaðý duyuruldu. 5 Bakanlýðýn kadrosunda görevlendirilmek üzere 249 kiþi istihdam edilecek. Ýçiþleri, Dýþiþleri, Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ve Milli Savunma Bakanlýðý atama kadrosu açtýðýný duyurdu. Devam eden FETÖ soruþturmalarý kapsamýnda görevden uzaklaþtýrýlan kiþilerden oluþan açýklar bu þekilde kapatýlacak.

KPSS ÞARTI ÝSTENMÝYOR, LÝSE MEZUNU OLMAK YETERLÝ

Alým yapýlacak Bakanlýklardan biri olan Dýþiþleri Bakanlýðýnda KPSS þartý aranmýyor, fakat çeþitli özel þartlarý yerine getirmek gerekiyor.

Diðer Bakanlýklarýn iþe alým þartlarý ise resmi sitelerindeki duyurularda yer alýyor.

BAÞVURULAR BAÞLADI

Bakanlýklarýn resmi sitelerinden yapýlacak olan baþvurular baþladý. Baþvuru yapacak kiþilerin Bakanlýklarýn sitesindeki formlarý doldurmasý gerekiyor.

Buna göre Ýçiþleri Bakanlýðýna baðlý Emniyet Genel Müdürlüðü KPSS þartýyla 25 personel alacak. Son baþvuru 27.01.2017

Dýþiþleri Bakanlýðý KPSS þartý aranmadan 60 personel alacak. Son baþvuru 20.02.2017

Maliye Bakanlýðýna baðlý Muhasebat Genel Müdürlüðü KPSS þartýyla 9 personel alacak. Son baþvuru 17.02.2017

Milli Savunma Bakanlýðý KPSS þartýyla 135 personel alacak. Son baþvuru 6.02.2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý da KPSS þartýyla 20 personel alacak. Son baþvuru 03.02.2017

KPSS’SÝZ MEMUR ALIMI YAPAN DEVLET KURUMLARI

Kamu kurumlarýna sýnavsýz ya da KPSS þartý olmadan da memur alýmý yapýlmaktadýr. KPSS’siz memur alýmý yapan kurumlar, 657 Sayýlý Devlet Memuru Kanununun 59. Maddesinde yer alan istisnai kadrolara KPSS Þartý aranmadan Memur Alýmý yapýlabilecek. Memur olarak göreve baþlamak isteyen kiþilerin belirli þartlarýn taþýmalarý gerekiyor.

Cumhurbaþkanlýðý Memurluklarý

TBMM Memurluklarý

Bakan Yardýmcýlýklarý

Baþbakan Baþmüþavirleri

Savunma Sanayii Müsteþarlýðýna ait Müsteþar, Müsteþar Yardýmcýsý, I.Hukuk Müþaviri, Daire Baþkaný ve Müþavir Avukat kadrolarý

TOKÝ

Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý

Baþbakanlýk ve Bakanlýk Müþavirliði kadrolarý ile Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði kadrolarý

Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnda Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði kadrosu

TUÝK, – AB Bakanlýðý Memurluklarý

Bakanlar Kurulu Sekreterliði

Milli Savunma Bakanlýðý

Diyanet

MÝT

Milli Savunma Bakanlýðý

Anayasa Mahkemesi

Özel Kalem Müdürlükleri

Vali Kadrolarý