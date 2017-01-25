5 Bakanlýða personel alýmý - KPSS'siz sýnavsýz Devlet personel alýmý son dakika haberleri
Son dakika personel alýmý duyurularý. KPSS'siz Dýþýþleri Bakanlýðýna lise mezunu 60 sözleþmeli personel alýnacaðý duyuruldu. Baþvurular 24 Ocak Salý günü baþladý. 5 Bakanlýk çeþitli iþlerde görevlendirmek için 249 personel alýmý gerçekleþtirecek. Her Bakanlýk personel alým þartlarýný resmi Ýnternet sitesinden açýklýyor. Ýþte sözleþmeli personel alýmý yapýlacak Bakanlýklar ve merak edilenler.
KPSS personel alýmý son dakika haberleri. 5 Bakanlýk 249 personel alýmý gerçekleþtirecek. Dýþýþleri Bakanlýðýna KPSS þartý aranmadan lise mezunu 60 sözleþmeli personel alýnacaðý duyuruldu. 5 Bakanlýðýn kadrosunda görevlendirilmek üzere 249 kiþi istihdam edilecek. Ýçiþleri, Dýþiþleri, Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ve Milli Savunma Bakanlýðý atama kadrosu açtýðýný duyurdu. Devam eden FETÖ soruþturmalarý kapsamýnda görevden uzaklaþtýrýlan kiþilerden oluþan açýklar bu þekilde kapatýlacak.
KPSS ÞARTI ÝSTENMÝYOR, LÝSE MEZUNU OLMAK YETERLÝ
Alým yapýlacak Bakanlýklardan biri olan Dýþiþleri Bakanlýðýnda KPSS þartý aranmýyor, fakat çeþitli özel þartlarý yerine getirmek gerekiyor.
Diðer Bakanlýklarýn iþe alým þartlarý ise resmi sitelerindeki duyurularda yer alýyor.
BAÞVURULAR BAÞLADI
Bakanlýklarýn resmi sitelerinden yapýlacak olan baþvurular baþladý. Baþvuru yapacak kiþilerin Bakanlýklarýn sitesindeki formlarý doldurmasý gerekiyor.
Buna göre Ýçiþleri Bakanlýðýna baðlý Emniyet Genel Müdürlüðü KPSS þartýyla 25 personel alacak. Son baþvuru 27.01.2017
Dýþiþleri Bakanlýðý KPSS þartý aranmadan 60 personel alacak. Son baþvuru 20.02.2017
Maliye Bakanlýðýna baðlý Muhasebat Genel Müdürlüðü KPSS þartýyla 9 personel alacak. Son baþvuru 17.02.2017
Milli Savunma Bakanlýðý KPSS þartýyla 135 personel alacak. Son baþvuru 6.02.2017
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý da KPSS þartýyla 20 personel alacak. Son baþvuru 03.02.2017
KPSS’SÝZ MEMUR ALIMI YAPAN DEVLET KURUMLARI
Kamu kurumlarýna sýnavsýz ya da KPSS þartý olmadan da memur alýmý yapýlmaktadýr. KPSS’siz memur alýmý yapan kurumlar, 657 Sayýlý Devlet Memuru Kanununun 59. Maddesinde yer alan istisnai kadrolara KPSS Þartý aranmadan Memur Alýmý yapýlabilecek. Memur olarak göreve baþlamak isteyen kiþilerin belirli þartlarýn taþýmalarý gerekiyor.
Cumhurbaþkanlýðý Memurluklarý
TBMM Memurluklarý
Bakan Yardýmcýlýklarý
Baþbakan Baþmüþavirleri
Savunma Sanayii Müsteþarlýðýna ait Müsteþar, Müsteþar Yardýmcýsý, I.Hukuk Müþaviri, Daire Baþkaný ve Müþavir Avukat kadrolarý
TOKÝ
Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý
Baþbakanlýk ve Bakanlýk Müþavirliði kadrolarý ile Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði kadrolarý
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnda Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði kadrosu
TUÝK, – AB Bakanlýðý Memurluklarý
Bakanlar Kurulu Sekreterliði
Milli Savunma Bakanlýðý
Diyanet
MÝT
Milli Savunma Bakanlýðý
Anayasa Mahkemesi
Özel Kalem Müdürlükleri
Vali Kadrolarý
Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.
Yorumlar
Yorumlarýnýzý kendi özgür iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.