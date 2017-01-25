5 Bakanlığa personel alımı son dakika - KPSS'siz sınavsız Devlet personel alımı son dakika haberleri
Son dakika personel alımı duyuruları. KPSS'siz Dışışleri Bakanlığına lise mezunu 60 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Başvurular 24 Ocak Salı günü başladı. 5 Bakanlık çeşitli işlerde görevlendirmek için 249 personel alımı gerçekleştirecek. Her Bakanlık personel alım şartlarını resmi İnternet sitesinden açıklıyor. İşte sözleşmeli personel alımı yapılacak Bakanlıklar ve merak edilenler.
KPSS personel alımı son dakika haberleri. 5 Bakanlık 249 personel alımı gerçekleştirecek. Dışışleri Bakanlığına KPSS şartı aranmadan lise mezunu 60 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. 5 Bakanlığın kadrosunda görevlendirilmek üzere 249 kişi istihdam edilecek. İçişleri, Dışişleri, Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ve Milli Savunma Bakanlığı atama kadrosu açtığını duyurdu. Devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan kişilerden oluşan açıklar bu şekilde kapatılacak.
KPSS ŞARTI İSTENMİYOR, LİSE MEZUNU OLMAK YETERLİ
Alım yapılacak Bakanlıklardan biri olan Dışişleri Bakanlığında KPSS şartı aranmıyor, fakat çeşitli özel şartları yerine getirmek gerekiyor.
Diğer Bakanlıkların işe alım şartları ise resmi sitelerindeki duyurularda yer alıyor.
BAŞVURULAR BAŞLADI
Bakanlıkların resmi sitelerinden yapılacak olan başvurular başladı. Başvuru yapacak kişilerin Bakanlıkların sitesindeki formları doldurması gerekiyor.
Buna göre İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartıyla 25 personel alacak. Son başvuru 27.01.2017
Dışişleri Bakanlığı KPSS şartı aranmadan 60 personel alacak. Son başvuru 20.02.2017
Maliye Bakanlığına bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü KPSS şartıyla 9 personel alacak. Son başvuru 17.02.2017
Milli Savunma Bakanlığı KPSS şartıyla 135 personel alacak. Son başvuru 6.02.2017
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da KPSS şartıyla 20 personel alacak. Son başvuru 03.02.2017
KPSS’SİZ MEMUR ALIMI YAPAN DEVLET KURUMLARI
Kamu kurumlarına sınavsız ya da KPSS şartı olmadan da memur alımı yapılmaktadır. KPSS’siz memur alımı yapan kurumlar, 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununun 59. Maddesinde yer alan istisnai kadrolara KPSS Şartı aranmadan Memur Alımı yapılabilecek. Memur olarak göreve başlamak isteyen kişilerin belirli şartların taşımaları gerekiyor.
Cumhurbaşkanlığı Memurlukları
TBMM Memurlukları
Bakan Yardımcılıkları
Başbakan Başmüşavirleri
Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadroları
TOKİ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirliği kadroları ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadroları
Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosu
TUİK, – AB Bakanlığı Memurlukları
Bakanlar Kurulu Sekreterliği
Milli Savunma Bakanlığı
Diyanet
MİT
Milli Savunma Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Özel Kalem Müdürlükleri
Vali Kadroları
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