Kredi borcu yapılandırılması için yönetmelik hazırlandı

Şirketlerin finansal sektöre olan borçlarının yeniden yapılandırılmasının kapsamı, "Çerçeve Anlaşma"lar ile belirlenecek. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağı düşünülen şirketler, yapılandırma kapsamına alınmayacak.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bir süredir üstünde çalışılan borçların yeniden yapılandırılması hakkında yönetmeliği tamamladı. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yönetmeliğe göre, yapılandırma talep eden borçlunun mali durumu, BDDK tarafından uygun görülecek bir kuruluş tarafından tespit edilecek.



Çerçeve anlaşmalarla, kredi borçlarının vadesinin uzatılması, borclulara ek kredi verilmesi ve kredilerin yenilemesi, anapara-faiz alacağını indirilmesi veya bunlardan vazgeçilmesi gibi tedbirler alınabilecek.



Ana para, faiz veya kar payı alacaklarını, kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, devralmak, tasfiye etmek ve satmak da çerçeve anlaşma ile alınabilecek tedbirler arasında yer alıyor.



Alacaklar, çerçeve anlaşmalar BDDK tarafından onaylandıktan sonra 2 yıl içinde yeniden yapılandırma sözleşmelerine bağlanmak şartıyla yapılandırılacak. BDDK, süreyi uzatabilecek.



Çerçeve anlaşmayı, Bankalar Birliği hazırlayacak. Borçluyla yapılan sözleşmeyi alacaklı kuruluşların üçte ikisi imzalarsa, alacaklıların tamamı tarafından yeniden yapılandırma yapılması zorunlu olacak.

(NTV)