Kredi borcuna sadakatte Türkiye’nin karnesi ‘iyi’

BDDK ve IMF’nin 2016 verilerinden derlenen bilgilere göre, takipteki kredi oranında Türkiye birçok ülkeden daha iyi durumda bulunuyor. Buna göre, kredilerin takibe dönüşüm oranlarında Yunanistan yüzde 37 ile ilk sırada bulunuyor. Listede ikinci sırada Rusya ile yaşadığı gerginliğin ardından ekonomisi daralan Ukrayna yer alıyor. Ukrayna’nın 2015 yılında yüzde 19 seviyesinde bulunan batık kredi oranı, 2016’da yüzde 30.4 düzeyinde seyrediyor.

BÜYÜK BİR RAKAM DEĞİL

Deniz Yatırım Başekonomisti Özlem Derici, Moody’s’in iddia ettiği gibi takipteki kredi oranlarının yüzde 4’ün üzerine çıkması halinde bile ‘alarm’ verilmesini gerektiren bir durum olmadığını dile getirerek “Çok olumsuz bir değişiklik olmaması durumunda, bizim şu andaki baz senaryomuz yüzde 3.8 düzeyinde. Bu da krize sokacak bir oran değil” dedi.