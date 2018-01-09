Kredi kartı borcundan takibe alınanların sayısı azaldı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Kasım 2017 Raporu yayımlandı.

Rapora göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, ocak-kasım aylarını kapsayan 11 aylık sürede, 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalarak 820 bin kişi olarak gerçekleşti.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 3,4 artarak 690 bin kişi oldu.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı da 2107'nin ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azalarak 1,2 milyon kişi oldu.