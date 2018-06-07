Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kredi kartı borcundan takibe alınanların sayısı azaldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, yılın ilk 4 ayında geriledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TBB Risk Merkezi tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Nisan 2018 Raporu yayımlandı.

Rapora göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018'in ocak-nisan döneminde, geçen yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 5 azalarak 486 bin kişi oldu.

Yılın ilk 4 ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 284 bin kişi olarak gerçekleşti.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 10 artarak 288 bin kişi oldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

O sahne bakın nerede çekilmiş?

O sahne bakın nerede çekilmiş?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA