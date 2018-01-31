Kredi kartı internetten alışveriş onayı nasıl yapılır? Kredi kartı online alışveriş onayı nedir son gün ne zaman? sorularına yanıt arayan milyonlarca kredi kartı kullanıcıları için son uyarı geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) aldığı kararla Türkiye’deki tüm bankaların banka ve kredi kartları ile internetten işlem yapabilmek için artık onay gerekecek. Kredi kartıyla online alışverişte onay süresi bugün sona erecek. Süre 31 Aralık'ta bitiyordu ancak uzatılmıştı. Kullanıcılar bankalarına onay vermediği takdirde 1 Şubat'tan itibaren kredi kartlarını online alışverişte kullanamayacak. Onay verildiği takdirde kartlar online alışverişte kullanılabilecek. Garanti Bankası, İş Bankası, Wakıfbank, Türkiye Finans, Teb, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve diğer bir çok bankanın kredi kartı internetten alışveriş onayı ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde sizler için derledik. İşte kredi kartı internetten alışveriş onayı için yapılması gerekenler...



Kredi kartıyla yapılacak online alışverişte kullanıcı onayı zorunluluğu getiren uygulamanın süresi 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a uzatılmıştı. Uygulama, 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktı. Ancak BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yeni bir açıklama yaparak, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz" dedi. 17 Ağustos’ta uygulanmaya başlanacak karardan Türkiye’deki 25 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor. Kararın alınma sebebi ise günlük hayatında kredi kartını internet işlemlerinde kullanmayan, kartı ile internetten alışveriş yapılabileceğinin farkında dahi olmayan vatandaşların dolandırıcılar tarafından kandırılmasının önüne geçmek. Ancak kartını elektronik alışverişe açmak isteyen kullanıcıların da bilmesi gerekenler var. İşte yeni dönemde kullanıcıların bilmesi gereken 5 soru ve cevabı..







1) Hangi kartları kapsıyor?

Bireysel müşterilere verilmiş ve verilecek tüm banka ve kredi kartları kapsam içinde. Belirtilen geçiş süresi sonunda düzenlenecek olan bireysel banka kartı ve kredi kartları kart sahiplerine, e-ticaret işlemlerine kapalı olarak gönderilecek. Mevcut kartlar da eğer onay verilmediyse, online işlemlere kapatılacak.



2) Kartlar hangi işlemlere kapatılacak?

Kart sahibinin aksi yönde açık talebinin bulunmadığı durumlarda, bireysel banka kartı ve kredi kartları, yurtiçi ve yurtdışı sitelerden yapılan tüm elektronik ticaret işlemlerine kapatılacak. E-ticaret alışverişleri, mobil uygulama ödemeleri, online film ve müzik gibi abonelik sistemine sahip olan işlemlerde kartlar kullanılmayacak.



3) Kartın etkilenmemesi için ne yapmalı?

Kart sahiplerinin kartlarını e-ticaret işlemlerinde kullanmaya devam edebilmesi için ilgili kart bankası ile iletişime geçmesi gerekiyor. Bunun için 3 yöntem var. Kullanıcıların ilgili bankanın mobil veya internet şubesindeki ayarlar kısmından elektronik ticaret işlemine onay vermesi gerekiyor. İnternet ve mobil bankacılık kullanmayanlar ise şubeye giderek veya telefon bankacılığıyla işlemlerini tamamlayabiliyor.







4) Ödeme talimatları ne olacak?

Ödeme talimatları kapatılmayacak. Kartlar ile verilen ödeme talimatları (mail order, telefon order) kapsam dışında tutuluyor. Yani onay vermeseniz de kartınızı bu işlemlerde kullanmaya devam edebileceksiniz. Örneğin; sigorta, BES, eğitim, aidat, gibi hizmet alımlarınız için kartınızdan verdiğiniz talimatlar varsa etkilenmeyeceksiniz.



5) Bankalar tarafından kullanıcılara kart durumu hakkında bilgilendirme yapılıyor. Bankanızın yönlendirmeleri doğrultusunda ilerleyebilirsiniz. Kart sahiplerinin bu konudaki soru ve talepleri için bankalarına başvurmaları gerekiyor.



Akben, sürenin bankalar ve vatandaşlardan gelen talepler ile yıl sonunda gerek yoğunlaşan harcamalarda gerekse banka sistemlerinin entegrasyonunda aksama olmaması için uzatıldığını açıklamıştı.



1 Şubat 2018 tarihinden itibaren kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde artık müşteri onayı gerekecek. Kart sahipleri bankalarına bildirimde bulunmadığı takdirde online alışveriş yapamayacak. Artık kart sahipleri açıkça talep etmediği sürece, bireysel banka kartları ve kredi kartları elektronik ticaret işlemlerine kapalı olarak üretilecek.





Müşteri kredi kartını aldıktan sonra, banka müşteri hizmetleri ile görüşüp internet kullanımı için gerekli onayları vererek online alışveriş yapabilecek.



Mevcut kartlar için ise son gün 31 Ocak 2018. Bu tarihe kadar kart sahiplerinin online alışveriş için bankalarına onay vermesi gerekiyor.



Online alışveriş onayı için 3 yöntem bulunuyor. Kullanıcılar bankanın mobil uygulama veya internet sitesinin ayarlar kısmından, telefonla (Arama ya da SMS) ve şubeye giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek.



Otomatik ödeme talimatları ise kapsam dışı bırakıldı. Yani bankanıza onay vermeseniz dahi daha önceden verilmiş otomatik ödeme talimatları yeni uygulamadan etkilenmeyecek.