Bankalararası Kart Merkezi kredi kartı kullanıcılarını bayram alışverişi için uyardı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), bayram tatilinde kredi veya banka kartı kullananlara uyarıda bulundu. Kurum; dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

-Kartınızı ödeme yapmak için verdiğinizde POS cihazı dışında başka bir cihazdan geçirilmediğinden,ödeme yaptıktan sonra kartı geri aldığınızdan ve kart numaranızın not edilmediğinden emin olun.

-ATM'lerde işlem yaparken tanımadığınız kişilerden yardım almayın. İşlem yaptığınız ATM'de özel olarak yerleştirilmiş bir cihazdan şüphe duyarsanız derhal bankanıza haber verin.

-Kartınızın, çekmek istediğiniz paranızın ATM'de sıkışması durumunda kendi telefonunuzdan derhal bankanızı arayın, kartınızı kapattırmadan ATM başından ayrılmayın.

-İnternetten alışveriş yaparken bilinen ve güvenilir siteleri tercih edin. İşlemlerinizi güncel anti-virüs yazılımları ile korunan, güvendiğiniz cihazlar üzerinden gerçekleştirin. Girmek istediğiniz sitenin adresini tarayıcınıza kendiniz yazarak bu tarz bağlantıların içlerine gizlenmiş zararlı yazılımlarıönleyebilirsiniz.

-Sosyal paylaşım sitelerini kullanıp sizden güvenlik açısından kritik bilgileri (şifre vb) almayı deneyen dolandırıcılara dikkat edin.

-SMS, e-posta, sosyal medya üzerinden yönlendirilen veya arama motorları üzerinden giriş yapılan web sitelerinin adreslerinin bankanıza ait olduğundan emin olun.

-Sertifikalarını mutlaka kontrol edin. Bankalara aitmiş görüntüsü verilen sitelere, banka logosu ve adı kullanılsa bile kart ve kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalara itibar etmeyin.