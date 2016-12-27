Kredi kartı kullanıcılarına önemli uyarı

Özellikle alışveriş merkezlerinin müşteri çekmek ve daha çok alışveriş yapılmasını sağlamak için çılgın ve inandırıcı olmayan kampanyalar yaptığına dikkat çeken Türkiye TESK Genel Başkanı Palandöken, "İnandırıcı olmayan indirim kampanyalarına şüpheyle bakın ve alışveriş çılgınlığından uzak durun kredi kartlarınızı yeni yıla girerken şişirmeyin" ifadesini kullandı.

Hızlı bir yaşam, hızlı alışveriş tarzını benimseyen vatandaşların promosyonlardan faydalanmak ve indirimli alışveriş reklamlarının büyüsüne kapılıp pek çok şeyi ihtiyacı olmadan aldığını söyleyen Palandöken, "Tüketiciler 3 al 1 öde, 1 alana 1 bedava sloganlarına kanmasın, ihtiyacın kadarını almalı. Eğer indirim yapılacaksa 1 tanesini 3'te 1'i fiyata satsınlar ki israf olmasın. Bu tür aldatıcı satış stratejileri tüketicinin güvenini azaltıyor" dedi.

Tüketim çılgınlığına kapılan vatandaşların kredi kartına yüklendiğinin de altını çizen Palandöken, "Ödenemeyen bireysel kredi kartları borçları incelendiğinde üzücü bir tablo ortaya çıkıyor. 2016 Ekim ayı verilerine göre 2 milyon 189 bin 163 kişinin bireysel kredi kartı borcu halen devam ediyor durumda. Satın alma koşulları kullanıcı dostu olan ve cazip gelebilecek ürünlerin ön plana çıkarılması ile alışverişler kolaylaşırken, kredi kartı ödemelerinizi güçleştirebilir. İhtiyaç olan ürünlerin dışında alışveriş yapmamaya özen gösterilmelidir. Eğer indirimli alışverişlerin büyüsüne kapılıp pek çok şeyi ihtiyacın olmadan fazla alırsan kredi kartını şişirirsin. Aldığın ayakkabıyı, gömleği, pantolonu giyemezsen, ucuz diye aldığın pahalıya gelir" değerlendirmesinde bulundu.