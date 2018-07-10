Kredi notu neden düşer Kredi notu nasıl yükselir? Kredi notunun düşmesine neden olan en önemli şey kredi ve kredi kartı borcu ödemelerindeki düzensizlik. Özellikle kredi kartlarında sadece asgari tutarı ödeme şeklinde yapılan düzensizlik kredi notunun düşmesine neden oluyor. Borcunuzu hiç ödemediğiniz durumda ise hakkınızda yasal takip başlatılacağı gibi kredi notunuz da yüksek oranda düşüyor ve kara listeye girilebiliyor. Düzensiz ödemenin yanı sıra arka arkaya yapılan kredi başvuruları da kredi notunun düşmesine neden oluyor. Kredi başvurusu yapacağınız zaman tüm bankalarda şansınızı denemek yerine iyi bir araştırma yaparak sizin için avantajlı olacağını düşündüğünüz birkaç bankaya başvuru yapmak kredi notunuzun düşmemesi adına daha etkili bir yöntem olacaktır.

EN ÖNEMLİ SEBEP DÜZENSİZ ÖDEME

Kredi notunun düşmesine neden olan en önemli şey kredi ve kredi kartı borcu ödemelerindeki düzensizlik. Özellikle kredi kartlarında sadece asgari tutarı ödeme şeklinde yapılan düzensizlik kredi notunun düşmesine neden oluyor. Borcunuzu hiç ödemediğiniz durumda ise hakkınızda yasal takip başlatılacağı gibi kredi notunuz da yüksek oranda düşüyor ve kara listeye girilebiliyor.

Düzensiz ödemenin yanı sıra arka arkaya yapılan kredi başvuruları da kredi notunun düşmesine neden oluyor. Kredi başvurusu yapacağınız zaman tüm bankalarda şansınızı denemek yerine iyi bir araştırma yaparak sizin için avantajlı olacağını düşündüğünüz birkaç bankaya başvuru yapmak kredi notunuzun düşmemesi adına daha etkili bir yöntem olacaktır.

KEFİL OLURKEN DİKKAT!

Herhangi birinin çekeceği krediye kefil olmak da kredi notunun düşmesine neden olabilir. Kefil olduğunuz kişi düzensiz ödemeler yapar ya da borcunu hiç ödemezse bu durum doğrudan sizin kredi notunuzu düşürecektir.

Kredi notu sadece kredi ve kredi kartı borçlarından etkilenmiyor. Fatura ödemeleri de kredi notunu artı ya da eksi yönte etkileyen etmenlerden. Fatura ödemeleri de resmi ödemeler arasında yer aldığından, ödemenizi yapmadığınız ya da geciktirdiğiniz durumlarda Findeks kredi notunuz bu durumdan olumsuz etkileniyor.

KREDİ NOTU NASIL YÜKSELTİLİR?

Düzenli ödeme yapmak bu noktada da anahtar eylem. Ödeme düzensizliği nasıl kredi notunuzun düşmesine neden oluyorsa, düzenli ödeme de o şekilde kredi skorunuzun yükselmesini sağlıyor. Var olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı düzenli şekilde ödeyerek kredi notunuzun yükselmesini sağlayabilirsiniz. Eğer ödemekte olduğunuz bir kredi ya da kredi kartınız yoksa düşük tutarlı bir kredi ya da düşük limitli bir kredi kartı edinerek bu koşulu sağlayabilirsiniz.

Eğer kredi notunuz bankaların size kredi ya da kredi kartı veremeyeceği kadar düşükse bir banka hesabı açtırarak kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Maaşınızı aldığınızda paranızı bu hesaba yatırın ve tüm harcamalarınızı bu hesap üzerinden yapın. Kira ödemeniz ve otomatik ödeme talimatı verdiğiniz fatura ödemeleriniz de bu hesap üstünden gerçekleşsin. Bu hesap üstünden birkaç ay düzenli ödeme yaptıktan sonra bankanızdan düşük limitli bir kredi kartı talebinde bulunun. Yine bu kartı birkaç ay düzenli bir şekilde kullanıp, her ay düzenli bir şekilde borcunuzun tamamını ödedikten sonra limit yükseltme talebinde bulunun… Uzun bir sürece yayılmış olan bu işlemler kredi notunuzu yükseltecektir.