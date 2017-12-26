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Kripto para piyasa hacmi 44 milyar dolar arttı

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasa hacmi, genel yükselme trendinin etkisiyle, düne göre 44 milyar dolar artarak 584 milyar dolara yükseldi.

  • DHA
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Yüksek hacmiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise düne göre yüzde 11.76 artarak 15 bin 635 dolardan işlem görüyor.
 
257 milyar dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin, 1382 kripto para biriminin oluşturduğu 584 milyar dolarlık piyasa hacminin yüzde 44.1'ini oluşturuyor. Kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi ise 28.7 milyar dolar olarak hesaplandı.
 
Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin 11.76, Ethereum yüzde 3.39, Bitcoin Cash yüzde 6.71, Ripple yüzde 9.83 ve Litecoin yüzde 1.91 artış gösterdi.

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