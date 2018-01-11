Kripto para piyasasında düzenleme etkisiyle düşüş devam etti

Venezüela Devlet Başkanı Maduro´nun yerel kripto para üretimi kararnamesinin yasadışı olduğu ve ülkenin anayasasını ihlal ettiği iddiasıyla, Venezüela Parlamentosu tarafından geçersiz sayılması ve Güney Kore Adalet Bakanlığı tarafından yapılan kripto paraları kalıcı olarak yasaklayacak bir tasarı üzerinde duyurulmasının etkisiyle kripto para piyasasındaki düşüş seyri devam etti.

Kripto para birimlerinin en büyük ilk beşinde düşüş sürerken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.04 düşerek 13 bin 649 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin 1401 adet kripto paranın oluşturduğu 663 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 34.6´sini oluştururken kripto para birimleri piyasasının son 24 saatlik işlem hacmi 51 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 5.04, Ripple yüzde 9.95, Cardano yüzde 5.73 ve Ethereum yüzde 11.68 düşerken, Bitcoin Cash yüzde 0.38 yükseldi.