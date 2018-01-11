Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kripto para piyasasında düzenleme etkisiyle düşüş devam etti

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen 'düzenleme' haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasası düne göre 29 milyar dolar azalarak 663 milyar dolara düştü.

  • DHA
  • 10
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Venezüela Devlet Başkanı Maduro´nun  yerel kripto para üretimi kararnamesinin yasadışı olduğu ve ülkenin anayasasını ihlal ettiği iddiasıyla, Venezüela Parlamentosu tarafından geçersiz sayılması ve Güney Kore Adalet Bakanlığı tarafından yapılan kripto paraları kalıcı olarak yasaklayacak bir tasarı üzerinde duyurulmasının etkisiyle kripto para piyasasındaki düşüş seyri devam etti.
 
Kripto para birimlerinin en büyük ilk beşinde düşüş sürerken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.04 düşerek 13 bin 649 dolardan işlem görüyor.
 
Bitcoin 1401 adet kripto paranın oluşturduğu 663 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 34.6´sini oluştururken kripto para birimleri piyasasının son 24 saatlik işlem hacmi 51 milyar dolar olarak hesaplandı.
 
Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 5.04,  Ripple yüzde 9.95, Cardano yüzde 5.73 ve Ethereum yüzde 11.68 düşerken, Bitcoin Cash yüzde 0.38 yükseldi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FETÖ'cü eski pilot işlettiği kafede yakalandı

FETÖ'cü eski pilot işlettiği kafede yakalandı

37 yıl sonra çöle kar yağdı

37 yıl sonra çöle kar yağdı

Diriliş Ertuğrul'da şok gelişme! Diziden ayrılıyor mu?

Diriliş Ertuğrul'da şok gelişme! Diziden ayrılıyor mu?

İşte dünyanın güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

İşte dünyanın güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA