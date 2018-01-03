Kripto paralar ATM'lerde yerini alacak

Kripto para piyasası büyürken, dünya çapındaki BTM sayısı da 2017 yılını sonunda yüzde 7.6 artış gösterdi.

HER GÜN 3 YENİ BTM

Coinatmradar tarafından yayınlanan istatistiklere göre, ABD 1250'nin üzerinde BTM ile BTM'lerin yüzde 75'ine sahipken, ABD'nin ardından Kanada, Birleşik Krallık ve Avusturya geldi. Coinatmradar istatistiklerine göre, her gün üç yeni BTM kurularak çalışır hale getiriliyor.

HEDEF 2018'DE BİN BTM DAHA KURMAK

Sahip olduğu 160 BTM ile ABD'nin en büyük BTM sağlayıcısı olan Coinsource, 2018 yılında bin BTM daha kurmayı planladığını duyurdu.