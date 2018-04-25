'Kripto paralar borsada işlem görebilir'

Nasdaq Üst Yöneticisi (CEO) Adena Friedman, ABD'nin CNBC kanalına yaptığı açıklamada, "Bitcoin gibi sanal paraların borsa işlemlerinin zamanla Nasdaq'ta yapılabilmesi mümkün" ifadesini kullandı.

Bunun gerçekleşmesi için öncelikle kripto para piyasalarının regülasyonlara ihtiyacının bulunduğunu belirten Friedman, özellikle sanal paraların ilk halka arzının (ICO) kesinlikle regüle edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Gereken zaman henüz belli değil"

Friedman, dijital para piyasalarının olgunlaşması için gerekli zamanın ise henüz belli olmadığını kaydetti.

ABD'li düzenleyici kurum Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bu yılın başından itibaren ülkedeki binlerce ICO'yu dolandırıcılık kapsamında incelemeye başlamış, kripto para borsaları ve sanal cüzdanlar hakkında yeni kanunlar getirilmesi için de çalışmalar yürüteceğini duyurmuştu.