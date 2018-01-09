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Kripto paralar değer kaybediyor

Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralardan ciddi değer kayıpları yaşanıyor.

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Kripto para piyasa hacmi düne göre yüzde 2.62 genişleyerek 744 milyar dolara yükseldi. Toplam 1.389 kripto paranın oluşturduğu kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.11 düşerek 15 bin 106 dolara geriledi. Kripto para birimleri piyasasının son 24 saatlik işlem hacmi 50.3 milyar dolar olarak hesaplandı. Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 6.11,  Ripple yüzde 9.24, Bitcoin Cash yüzde 5.28, Cardano yüzde 8.54 

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