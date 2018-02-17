Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kripto Para'nın piyasa hacmi, 500 milyar dolar üzerine yükseldi

Kripto para birimleri piyasasındaki dalgalanmalar ve tepki alımlarının ardından, piyasa hacmi 500 milyar dolar üzerine yükseldi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

1,542 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi dün akşam saatlerine göre 24 milyar dolara karşılık gelen yüzde 5.01´lik bir artışla 503.5 milyar dolara yükseldi. Piyasadaki en yüksek hacimli ilk dört para biriminin değeri artarken, geçen günlerde 5'inci sıraya yükselen Litecoin ise değer kaybetti.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, yüzde 6.52 artarak 10.7 bin dolardan işlem gördü. 182 milyar dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın 36.1´ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 22 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 3.01, Ripple yüzde 4.13, Bitcoin Cash yüzde 0.45 artarken, Litecoin yüzde 2.61 düştü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım Almanya´dan Dünya´ya seslendi: Terör örgütlerine Osmanlı tokatını vurduk

Başbakan Yıldırım Almanya´dan Dünya´ya seslendi: Terör örgütlerine Osmanlı tokatını vurduk

Az daha facia yaşanıyordu

Az daha facia yaşanıyordu

Diri diri mezara gömdüler

Diri diri mezara gömdüler

Soyağacı ile çifte vatandaşlık fırsatı

Soyağacı ile çifte vatandaşlık fırsatı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA