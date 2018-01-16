Kripto paranın uzmanları geliyor 

Toplantıya ConnectJob Kurucu Ortağı ve CEO YoniAssouline, Blockchaineko-sisteminde önemli bir deneyime sahip olan Connect Job Kurucu Ortağı ve CTO Jonathan Guerons ve Blockchain danışmanları Marc Kenigsberg ve Laurent Leloup de toplantıda deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.
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