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Kriptopara piyasa hacmi 24 saatte yüzde 9.8 geriledi

Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen 'düzenleme' ve 'kısıtlama' haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 9.8 düştü.

  • DHA
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Toplam 1,506 sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasa hacmi düne göre yüzde 9.8´e karşılık gelen 50 milyarlık bir düşüşle 507 milyar 171 milyon dolara geriledi. Düne göre 101 adet artarak 8,353 adede oluşan kripto para piyasalarında işlem gören sanal para birimlerindeki son 24 saatlik işlem hacmi ise 29 milyar 190 milyon dolar olarak hesaplandı.
 
Kripto para birimleri piyasasının yüzde 33.7´sine sahip olan Bticoin, son 24 saatte yüzde  8.48 düşüşle 10 bin 161 dolardan işlem görürken piyasanın diğer en büyüklerinden Ethereum yüzde 6.53, Ripple yüzde 10.86, Bitcoin Cash yüzde 7.97 ve Cardano yüzde 13.68 düştü.
 

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