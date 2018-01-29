Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kriptoparalarda piyasa hacmi 24 saatte 11 milyar dolar geriledi

Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen 'düzenleme' ve 'kısıtlama' haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, piyasa hacmi düştü.

  • DHA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Toplam 1495 adet sanal paranın oluşturduğu kripto para birimleri piyasa hacmi, düne göre yüzde 1.9'a karşılık gelen 11 milyar düşüşle 572 milyar  360 milyon dolara geriledi. Toplam 8,195 farklı piyasada işlem gören sanal para birimlerindeki son 24 saatlik işlem hacmi ise 25 milyar 395 milyon dolar olarak hesaplandı.
 
Kripto para piyasasının yüzde 33.4'üne sahip olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.74 düşüşle 11 bin 370 dolardan işlem görürken, piyasanın diğer en büyüklerinden Ethereum yüzde 1.74, Ripple yüzde 2.11 yükseldi ve Bitcoin Cash yüzde 1.68 ve Cardano yüzde 5.66 düştü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PYD/PKK´nın Afrin´de ele geçen mevzileri görüntülendi

PYD/PKK´nın Afrin´de ele geçen mevzileri görüntülendi

Trabzon'dan Afrin'e selam

Trabzon'dan Afrin'e selam

Sınır ötesi hendek operasyonu

Sınır ötesi hendek operasyonu

31 Ocak 2018 Ay tutulması kanlı tutulma saatine dikkat!

31 Ocak 2018 Ay tutulması kanlı tutulma saatine dikkat!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA