Kriz çığırtkanlarına 3.1 milyarlık cevap

Türkiye’ye karşı ekonomik savaş başlatan ve doları sunni olarak yükselterek ülkeyi çökertmeye çalışan ABD Başkanı Donald Trump’a en güzel cevap Samsun’dan geldi. 2004 yılında özelleştirilen ve Cengiz Holding bünyesine geçen Eti Bakır’ın Genel Müdürü Yılmaz Şara, ekonomi basınının temsilcileri ile bir araya geldiği Eti Bakır Samsun Tesisleri’nde önümüzdeki 4 yılda toplam 3 milyar 100 milyon lira yatırım yapma kararı aldıklarını açıkladı. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumla ilgili soruları da yanıtlayan Genel Müdür Şara, “Ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Türkiye’ye her zamankinden daha büyük bir inançla yatırıma devam edeceğiz. Böyle zamanlarda yapılacak olan en iyi şey yatırımdır. Biz de bunu yapıyoruz. Daha çok üreten Türkiye dış saldırılara karşı da daha dirençli olacaktır” diye konuştu.

KAPANMAK ÜZEREYDİ

Eti Bakır’ın 14 yıl önce kapanmak üzereyken Cengiz Holding tarafından özelleştirme yoluyla satın alındığını hatırlatan Şara, aradan geçen sürede tesislere 635 milyon dolar yatırım yaptıklarını ifade ederek, yeni yatırımlarla birlikte bu rakamın 1.1 milyar dolara ulaşacağını anlattı. 3 milyar 100 milyon liralık yeni yatırımın 2022 yılında tamamlanacağını söyleyen Şara “Yaklaşık her yıl 750 milyon liraranın üzerinde yatırım yapacağız. Eti Bakır şu anda her yıl 550 milyon dolarlık ithalatın önünü kesiyor” dedi.

3 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Yeni yatırımların inşaat aşamasında 2 bin kişinin çalışacağını, tamamlandıktan sonra da 500 kişinin doğrudan tesislerde istihdam edileceğini anlatan Eti Bakır Genel Müdürü Yılmaz Şara, “Yatırımların oluşturacağı ekosistem ile en az 3 bin kişi bu sayede iş sahibi olacak. Her yıl 550 milyon dolarlık ithalatın önünü kesen Eti Bakır, Türkiye için üretmeye devam edecek. Bugün 3 bin 161 kişiyi istihdam eden Eti Bakır’ın, 2022 yılında çalışan sayısı 3. 660 kişiye ulaşacak. Dolaylı istihdamı da eklediğinizde sayı 10 bin kişiyi aşıyor” açıklamasını yaptı.