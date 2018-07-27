'Kriz çığırtkanlığı yapanlar iyi niyetli değiller'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, konuk olduğu AA Finans Masası’nda birçok konuda soruları yanıtladı. Avdagiç ekonomi ile ilgili kriz çığırtkanlığı yapanların çok iyi niyetli olmadığını düşündüklerini söyledi. Avdagiç “Şu anda problemlerimiz yok mu evet var. Ama umutluyuz, ümitliyiz. Önümüzdeki dönemle ilgili çok iyi niyetli, Türkiye’yi daha ileriye götürmeye çalışan bir siyasi iktidar olduğunu görüyoruz. Bu konuda son derece önemli bir kadro başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yeni kabineden de bu tip mesajları alıyoruz. Biz de bunun karşılığını vererek hep beraber Türkiye’yi kısa zamanda çok daha iyi noktaya taşıma konusunda ümitliyiz, umutluyuz ve motive durumdayız” dedi.

YABANCI ŞİRKET AKINI

Avdagiç yerli ve yabancı şirket sayısında ciddi artış olduğunu da belirtti. Avdagiç, geçen yıl 1 Ocak-26 Temmuz döneminde açılan şirket sayısının 26 bin 960 olduğunu anımsatarak, bu yılın aynı döneminde yüzde 21.4’lük artışla 32 bin 741’e ulaştığını bildirdi. Geçen yıl 12 bin 825 şirketin kapandığını aktaran Avdagiç, bu yıl söz konusu rakamın 12 bin 678’e düştüğünü aktardı. Avdagiç, geçen yılın aynı döneminde açılan yabancı şirket sayısının 2 bin 165 olduğunu anımsatarak, “Bu yıl ise 4 bin 637. Yabancı şirketlerde yüzde 114’lük bir artış var. Yine güzel bir şey; Bunlar geliyor, vur kaç mı? Geçen yıl 1 Ocak-26 Temmuz’da sadece 112 şirket kapanmışken bu sene sadece 19 şirket kapanmış. Dolayısıyla hem açılan şirket sayısında artış görüyoruz ama açılan yabancı şirket sayısında 4 kat artış görüyoruz” dedi.

TEKNOPARK’A HÜCUM

24 Haziran seçimleriyle uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ekonomi tarafında yaşanacak gelişmelere dikkati çeken Avdagiç “Yeni sistem, önümüzdeki dönemde ekonomik hayatın çarklarının daha hızlı ve efektif olmasına katkı sağlayacak” dedi. Avdagiç “Şu anda metrekareyi artırmaya çalışmamıza rağmen Teknopark için kapımızda bekleyen firmalar var. Bu çok heyecan verici” diye konuştu.