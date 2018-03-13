Kruvaziyer gemilerinin yeni rotası Türkiye

Turizmde esen Türk rüzgarının, kruvaziyer sektörü başta olmak üzere deniz turizminde de etkisini göstermeye başladı. Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, 5-8 Mart’ta ABD Fort Lauderdale-Florida’daki Seatrade Cruise Global Fuarı’nda kruvaziyer sektörünün büyük firmalarıyla verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Açıklamaya göre, dünya kruvaziyer devi MSC, 2019 sezonundan itibaren rotasını İzmir ve Antalya’ya çevirecek. Küresel kruvaziyer şirketi Norwegian Cruise Line ise 2018 sezonunda Kuşadası’nı yeniden uğrak limanlar arasına alacak. Holland America Line ise 2020 yılından itibaren Türkiye’ye sefer düzenlemeyi planlıyor.

KÖTÜ GÜNLER BİTTİ

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, kruvaziyer firmalarının Türkiye limanlarına yeniden dönüş için hazırlıklara başladığını söyledi. Fuardan sevindirici haberlerle döndüklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti: “Türkiye turizmde kötü günleri geride bıraktı. Turizmde esen Türk rüzgarı, kruvaziyer sektörü başta olmak üzere deniz turizminde de etkisini gösteriyor. Fuar boyunca kruvaziyer sektörünün yöneticileri ile bir araya geldik. Neticede bu sezon ve sonraki yıllar için umut dolu haberler aldık. Kruvaziyer sektörünün yetkilileri fuardaki konferansta bize ‘Türkiye vazgeçilmez bir ülke, yeniden gelmeyi bekliyoruz’ mesajını verdi. Norwegian Cruise Line, 2018 sezonunda 2 kez, 2019’da 5 kez Kuşadası’nı uğrak yapacağını açıkladı. MSC de 2019 seferlerine İzmir ve Antalya’yı aldı. Holland America Line Başkanı ise 2020 yılında Türkiye için planlamalarının olduğunu söyledi. Bu şirketlerin ardından diğer kruvaziyer hatları da Türkiye’ye gelecektir.”