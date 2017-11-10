Küçük yatırımcıya sanal para uyarısı

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bitcoinin dünyada hiçbir devletin güvencesinde olmadığına işaret eden İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nalan Ölmezoğulları, yaptığı açıkamada, "Durum böyle olunca, herhangi bir olumsuzluk yaşandığında muhatabınız olacak bir merci yok." dedi.

Diğer yandan 2009 yılında başlayan bu uygulama, 2017 yılında muazzam bir sıçrama gösterdi. Kripto para denilen bu uygulamayı, tam olarak gizli bir para olarak görmemek gerekiyor. Bitcoinlerin üretilmesi de madencilik olarak görülüyor. Bu yönden bakıldığında aslında altın standardına daha çok benziyor. Bununla birlikte, altın miktarı sınırlı olmasının yanında gerçek bir maden, dolayısıyla finansal istikrarı sağlıyordu. Günümüzde ülke paraları herhangi bir mala endeksli değil. Bu durum spekülasyonu da beraberinde getiriyor diye konuştu.

Bitcoinin hızlı bir şekilde değer kazanmasının spekülatörlerin dikkatini çektiğine işaret eden Nalan Ölmezoğulları, Türkiyede de bu uygulamaya ciddi bir talep var. Alım-satım siteleri oluşturuldu. 2013 yılında BDDKnın yayınladığı bir bildiri vardı. Bu konuda yatırımcıları uyarıyordu. Buna karşılık birkaç gün önce Merkez Bankası, Bitcoini yakından izlediklerini ve finansal istikrara katkı sağlayabileceğine işaret eden bir açıklama yaptı.

Dolayısıyla bu durum Türkiyedeki Bitcoin piyasasının daha da genişleyeceği olarak yorumlanabilir. Ancak diğer yandan da riskli bir yatırım olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Küçük yatırımcılar açısından bakıldığında, bu yatırımcıların çok dikkatli olması ve bana göre uzak durması gereken bir alan. Ancak dünya genelinde birçok merkez bankası da artık bu paraları dikkate almaya başladı. Önümüzdeki dönemde bir süre daha bu paraların değeri artmaya devam edecek gibi görünüyor dedi.

KARA PARA AKLAMAK İÇİN ELVERİŞLİ BİR ORTAM

İşlem yapılan ortamın güvenilir olmadığının altını çizen Ölmezoğulları, "Bitcoin, gizli bir para değil belki, ancak bu parayla işlem yapanların kimlikleri gizli. Dolayısıyla da bir yönüyle kara para işlemleri için çok elverişli gibi görünüyor. Yakın gelecekte fiziki parayı ortadan kaldıracağını düşünmüyorum. Bir yönüyle de fantezi bir işlem olarak görüyorum. Teknolojinin, sanal ortamda yapılan işlemlerin çok büyük bir hızla geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla gelecekte kripto paraların kullanım alanları genişleyebilir. Ancak karmaşık bir teknolojik altyapısı olduğu için, özellikle küçük yatırımcılar açısından dolandırılma ve parasını kaptırma gibi riskler de çok yüksek. Sonuçta en popüler örneği Bitcoin olan kripto para da bir tür finansal yenilik ve bu finansal yenilikler spekülasyona oldukça açık." şeklinde konuştu.