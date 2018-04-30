Küçükçekmece’ye kanal İstanbul dopingi

Konut piyasasındaki son bir yılda yaşanan fiyat değişimi, yatırımcıların eğiliminin nasıl değiştiğini ortaya koydu. Kanal İstanbul projesinin açıklanmasıyla beraber inşa edilen yeni bina stokunun yanı sıra projelerin de bir bir hayata geçtiği Küçükçekmece’de ev fiyatları yüzde 18 arttı. REMAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan, İstanbul genelindeki konut satışı fiyat artışının ise yıllık yüzde 8’de kaldığını Türkiye ortalamasının ise yüzde 11.5 olduğunu belirtti. Karahan “Bursa’daki yüzde 25’lik, İzmir’deki yüzde 18’lik artışa karşın, İstanbul’daki fiyat artışının Türkiye ortalamasın altında kalması, konut yatırımı için doğru bir dönemde bulunduğumuza işaret ediyor” dedi. İstanbul’daki yaşam şartları ve konut fiyatlarının yüksekliği nedeniyle beyaz yakalıların İzmir’i tercih ettiğini bunun da konut fiyatlarını İzmir’de uçurduğunu ifade eden Karahan “Bursa’da kentsel dönüşümdeki süregelen yoğunluğun konut fiyatları ve kiraların artması üzerinde çok etkili olduğu bir süredir dile getiriliyor. Ayrıca son dönemde İstanbul’dan beyaz yakalı göçü almasıyla ile gündeme gelen İzmir’de konut fiyatlarındaki artışın Türkiye ortalamasının çok üzerinde gerçekleştiği görülüyor” dedi.

FİYATIN DÜŞTÜĞÜ İL YOK

“En büyük altı il arasında, son bir yılda fiyatların düştüğü herhangi bir il bulunmuyor” diyen Karahan, “Öyle ki bu dönemin artış birincisi olan Bursa’da fiyatlarda yüzde 25’lik bir yükseliş söz konusu. Aynı dönemde İzmir’deki satılık konut fiyatları yüzde 18 artarken, bu oran Adana’da yüzde 11.7 olarak gerçekleşti. Artış oranının Türkiye ortalaması olan yüzde 11.5’in altında kaldığı üç büyük il ise yüzde 11.1 ile Antalya, yüzde 9 ile Ankara ve yüzde 8 ile oldu. Son iki aylık verilere baktığımızda da fiyatların düştüğü herhangi bir il bulunmadığını görüyoruz” dedi.