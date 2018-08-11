Kuklaya değil kuklacıya bakmalıyız

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç “Türk lirasına karşı yürütülen sert fiyatlandırmada kuklaya değil, kuklacıya bakmamız gerekiyor” dedi. Avdagiç, İTO’nun ağustos ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İTO’da temsil edilen sektörlerin sorunlarını yakından dinleyip çözüm yolları bulmak için bir seri toplantı başlattıklarını, söz konusu sorunların çözülmesi için ilgili bakanlıklara dosya sunacaklarını bildirdi.

Avdagiç, “ABD’nin İran’a yönelik yaptırım kararı 6 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girdi. ABD yönetiminin bu kararı üzerine Avrupa Birliği (AB), bir açıklama yaparak ‘AB’nin İran’la kendi arasındaki anlaşmaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uyacaklarını ve ABD, ambargo kurallarına uymayacak Avrupa şirketlerini cezalandırmaya çalışırsa kendi şirketlerini de her türlü şekilde koruyacaklarını’ duyurdu. Bu da bize ABD’nin gerginlik yaşadığı tek NATO ülkesinin Türkiye olmadığını gösteriyor. ABD, kullandığı tehdit dili sebebiyle diğer NATO üyesi ülkelerle de sıkıntılar yaşıyor” dedi.

MERKEZ TEDBİR ALMALI

Türkiye’nin son dönemde rahip Brunson davası sebebiyle ABD yönetimi ile gergin bir dönem yaşadığına işaret eden Avdagiç, bakanlara yönelik kabul edilemez yaptırım kararına karşılık Türkiye’nin de mütekabiliyet esası gereği Amerikalı iki bakana aynıyla misillemede bulunduğunu söyledi. Avdagiç, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik ile dövizde yaşanan yükselme arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:”Bu gerginlikten dolayı Türkiye’ye yönelik daha kapsamlı yaptırımlar gelebileceği fikri satın alındı. Bir başka ifadeyle, yurt içi piyasalarda döviz kurlarına ve faiz oranlarına yönelik olarak bu endişeyi yansıtan bir fiyatlandırma gözlemleniyor. Türk lirasına karşı yürütülen bu ‘sert’ fiyatlandırmada ‘kuklaya değil, kuklacıya bakmamız’ gerekiyor. Kuklacının dikkatlerimizi dağıtmasına, hakikati ıskalamamıza yol açmasına izin vermememiz gerekiyor. Döviz karşısında, ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası’nın önleyici tedbirler alması gerekiyor. Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu, enflasyondaki yükselişe belirgin katkının döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu mal grubundan geldiğini gösteriyor. Yani yüksek döviz, enflasyonu da yükseltiyor. Kurdaki yükselişi uzun süreli hale getirip tüm ekonomimize yaymaya çalışıyorlar. Ekonomimizi gölgeleyecek belirsizlik bulutlarına geçit vermemeliyiz.”