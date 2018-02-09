Kule uçuşa hazır
Yüzde 78’i tamamlanan ve 29 Ekim’de açılması planlanan 3’üncü Havalimanı’nda devam eden çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.
Tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olacak 3’üncü Havalimanı’nda çalışmalar hızlandı. Görüntülerde havalimanı inşaatının hızla sürdürüldüğü görülürken havalimanının lale figürlü ödüllü hava kontrol kulesinde de sona gelindi. Kulenin camlarının takıldığı ve işçilerin çalışmaların hızla devam etttiği görüldü.
CAM MONTAJI BİTTİ
Havalimanı inşaatında dev hava kontrol kulesine yardımcı olarak yapılacak yeni kule de ilk kez görüntülendi. Yapımı devam eden yardımcı kule tamamlandığında 2’inci fazda faaliyet gösteren 3 ve 4 no’lu pistlerin uçuş trafiğini desteklemek üzere kullanılacak. Ayrıca havalimanının ana terminal binasının çatısının büyük kısmı kapatıldı ve ana yerleşke binasının etrafındaki dış cephe camlarının montajı büyük ölçüde bitti. Uçakların yanaşacağı körük olarak bilinen yolcu köprüleri büyük oranda yapıldı.
METEOROLOJİ KULESİ
3’üncü Havalimanı’nda ayrıca Türkiye’de ilk defa bir havalimanına inşa edilen Meteoroloji Kulesi de yer alacak. Kule, meteorolojik teknik cihazların verilerini hava raporlarında kullanacakları gibi, aynı zamanda da yeni havalimanında bulunan pistleri gözle görerek de gözlem ve tahmin yapabilecek.
Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olması planlanan 3’üncü havalimanının tüm fazları tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olması bekleniyor.
Dört etapta bitecek
Havalimanında terminal binaları, hava trafik kontrol kuleleri, her uçak tipine uygun 6 bağımsız pist ile bağlantı taksi yolları bulunacak. Projede ayrıca devlet konuk evi, 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, oteller, itfaiye ve benzeri destek tesisleri de yer alacak. Havalimanı ise 4 etapta tamamlanacak. Yatırım maliyetinin yaklaşık 10 milyar Euro olması öngörülen havalimanının ilk etabının 2018 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan açılmasına aylar kalan havalimanının çalışanlarını belirlemek için çalışmalar da başladı. İlk etapta alınacak 3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvurular bu ay itibarıyla başladı.
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