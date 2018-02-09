Kule uçuşa hazır

Tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olacak 3’üncü Havalimanı’nda çalışmalar hızlandı. Görüntülerde havalimanı inşaatının hızla sürdürüldüğü görülürken havalimanının lale figürlü ödüllü hava kontrol kulesinde de sona gelindi. Kulenin camlarının takıldığı ve işçilerin çalışmaların hızla devam etttiği görüldü.

CAM MONTAJI BİTTİ

Havalimanı inşaatında dev hava kontrol kulesine yardımcı olarak yapılacak yeni kule de ilk kez görüntülendi. Yapımı devam eden yardımcı kule tamamlandığında 2’inci fazda faaliyet gösteren 3 ve 4 no’lu pistlerin uçuş trafiğini desteklemek üzere kullanılacak. Ayrıca havalimanının ana terminal binasının çatısının büyük kısmı kapatıldı ve ana yerleşke binasının etrafındaki dış cephe camlarının montajı büyük ölçüde bitti. Uçakların yanaşacağı körük olarak bilinen yolcu köprüleri büyük oranda yapıldı.

METEOROLOJİ KULESİ

3’üncü Havalimanı’nda ayrıca Türkiye’de ilk defa bir havalimanına inşa edilen Meteoroloji Kulesi de yer alacak. Kule, meteorolojik teknik cihazların verilerini hava raporlarında kullanacakları gibi, aynı zamanda da yeni havalimanında bulunan pistleri gözle görerek de gözlem ve tahmin yapabilecek.

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olması planlanan 3’üncü havalimanının tüm fazları tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olması bekleniyor.