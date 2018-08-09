Külliye'de sıfır atık ile 160 tonluk dönüşüm

Bakanlık ana hizmet binasında projenin başladığı günden bu yana 160 ton değerlendirilebilir atık, kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

KÜLLİYE’DE BAŞLADI

Proje ile şu ana kadar 103 ton kağıt-karton tekrar kullanıma kazandırılarak, bin 751 ağacın kesilmesi önlendi, 33 ton plastik atığın geri dönüşümüyle de 538 varil petrolün kullanımından tasarruf edildi. Elde edilen kazanımlar sonucunda da 8,4 ton hammadde, 617 bin 267 kiloWatt saat enerji, 2 bin 884 metreküp su tasarrufu sağlandı, 20,3 ton sera gazı salınımı azaltıldı. Proje ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.