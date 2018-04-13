Kültür ve Turizm Bakanlığı: Bu yıl 6 milyon Rus turisti misafir etmeyi öngörüyoruz

Arısoy, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki otelde düzenlenen Türkiye - Rusya Misafirperverlik Forumu'nda, İki ülke devlet başkanları arasında üst düzeyde bir siyaset trafiği olduğunu söyledi.

Ay sonunda Rusya Kültür Bakanının İstanbul'u ziyaret edeceğine değinen Arısoy, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında turizmde çok köklü bir ilişki olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz yıllardaki olumsuzluklar unutulursa 2017'de Rus turizminde rekor bir yıl olduğunu ifade eden Arısoy, şunları kaydetti:

"2017'de 4 milyon 750 bin Rus'u misafir etmenin onurunu yaşadık. Bu yıl 6 milyon Rus turisti misafir etmeyi öngörüyoruz. 2019'da Rusya ve Türkiye arasında karşılıklı turizm yılı ilan edildi. 2019'da Rus kültürünün Antalya ve Türkiye'de sergilenebilmesi için hazırlıklar da en iyi şekilde yapıldı. İki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için vize konusunda kolaylık sağlandığı takdirde Türk misafirler de Rusya'nın şehirlerini daha çok ziyaret edecek."

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'nin misafirlerin dinine, diline, rengine, pasaportuna bakmadan evinin baş köşesinde ağırlayarak, en leziz yemeklerini tattırarak mutlu şekilde göndermek istediklerini belirtti.

Rusları sadece Antalya'da tatilini geçiren kişiler olarak görmediklerini anlatan Karaloğlu, "20 bine yakın Rus dostumuz hayatını Antalya'da sürdürüyor. Burada gayrimenkul aldılar, Antalyalı oldular. Birçok akrabalık ilişkileri oluştu. TurkoRus dediğimiz çocuklarımız var artık. Onlar büyüyüp, iş hayatına katıldığında iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkıları olacaktır" dedi.

Rusya Federal Turizm Ajansı Başkan Yardımcısı Nikolay Korolev, geçen yıla göre bu yıl Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının iki katına çıktığını söyledi.

İki ülke arasındaki vize probleminin çözüme kavuşturulmak istendiğini aktaran Korolev, "Potansiyelimiz turizm açısından çok büyük ve çok farklı alt başlıklarda birlikte çalışabiliriz. Güneş, kumsal turizmi dışında kültür, sağlık gibi çeşitli turizm alanlarında da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl Türk-Rus turizm yılı da bu açıdan iyi bir sonuç verecektir." diye konuştu.