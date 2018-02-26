Kulvarının en sportifi geldi

Peugeot 508 tamamen yenilendi

Fransız otomotiv devi Peugeot uzun zamandır merakla beklenen 508’i tamamen yeniledi. Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak olan yeni Peugeot 508, etkileyici bir görünüme kavuştu. Uzunluğu ve tavan yüksekliği azaltılan Yeni Peugeot 508, artan genişliğinin de etkisiyle daha olgun ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Daha keskin hatlara sahip yeni dış tasarım daha güçlü bir duruşa kavuşurken, her bir ayrıntısı büyük bir titizlikle ele alınan iç mekanı, ikonik Peugeot i-Cockpit’in gelişimini gözler önüne seriyor. 508’in ön yüzünde çift katmanlı ızgarası ve LED gündüz farları ve kesin hatları, sportmenliğine daha da güç katıyor. Coupe tarzında aerodinamik çizgilere sahip olan araç, geniş iç hacmi ile de dikkat çekiyor. Yeni Peugeot 508 eylül ayından itibaren satışa sunulacak.

2 DİZEL 2 BENZİNLİ

Yeni Peugeot 508, iki dizel ve birkaç benzinli motor seçeneği ile piyasaya sunulacak. 1.5 ve 2.0 litrelik BlueHDi dizel ünitelerin yer alacağı araçta benzinli motor olarak 1.2 litrelik PureTech ve 1.6 THP motor seçeneğinin sunulması bekleniyor. PSA Grubu’nun teknoloji ve bilgi birikimiyle yollara çıkan Yeni Peugeot 508, sürüş keyfi noktasında da markanın DNA’sına sadık bir yapı sergiliyor. Yüksek gövde rijitliği sayesinde sadece üstün sürüş dinamikleri sunmakla kalmayan otomobil, aynı zamanda önceki nesil ile kıyaslandığında 70 kg ağırlık avantajı ile yakıt tüketimde cimri.