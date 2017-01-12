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Kümes hayvancılığı üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülke genelinde yumurta üretim miktarı azalırken, kesilen tavuk sayısı artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin "Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı, aylık bazda yüzde 2,2 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 12 arttı. Kasımda 1 milyar 577 milyon 513 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 1,2 artış kaydederek 86,5 milyona ulaştı. Kesilen hindi sayısı da yüzde 14,1 azalarak 359 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,04 artarak 148 bin 817 ton, hindi eti üretimi ise yüzde 10,6 azalarak 3 bin 871 ton oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,3, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise yıllık bazda yüzde 2,2 azaldı.

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