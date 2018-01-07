Kumpasa inat yatırıma devam

Türkiye'yi siyaseten diz çöktürme operasyonunun son halkası olan ABD'deki kumpas davasına 'sıfır' prim tanıyan yerli ve yabancı yatırımcılar, ülkeye güvenlerini artırarak sürdürdü.

Düzmece deliller, FETÖ firarisi polisler ile serbest kalmak için işbirliğine gidip yalan söyleyeceğini itiraf eden Sarraf'ın tanıklığı ile skandal bir kararla sonuçlanan davaya rağmen, Türkiye piyasalarının sergilediği performans adeta tarihe geçti. Davanın başladığı 28 Kasım tarihinden bu yana TL, dünyada dolar karşısında yüzde 5.85 ile en fazla değer kazanan üçüncü para birimi oldu. Borsa İstanbul ise dolar bazında yüzde 21.5 ile en fazla yükselen piyasa sıralamasında ilk sıraya oturdu.

YABANCI 745 MİLYON $ GETİRDİ

Yabancı yatırımcıların, 28 Kasım'dan bu yana gerçekleştirdiği işlemler Türkiye'ye olan güvenin en çarpıcı göstergesi oldu. Merkez Bankası verilerine göre yabancılar 17 Kasım-29 Aralık tarihleri arasında Türkiye piyasalarında 745 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Bu alımın 479 milyon dolarlık kısmı hisse senedinde, 266 milyon doları ise tahvil-bono piyasasında yapıldı. Yabancıların hisse snedi portföyünün büyüklüğü 51.9 milyar dolarla 3.5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

107 MİLYARLIK YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul davanın başlamasının ardından TL bazında yüzde 14.2 yükselirken, söz konusu dönemde işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 107 milyar TL artarak 871.8 milyara çıktı. 28 Kasım'da 102 bin puana gerileyen endeks, 4 Ocak'ta 118 bin puanı aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Yabancıların 2017 yılının tamamındaki net alımları, 2016'ya göre yüzde 283 artarak 3 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tahvil-bonoda alım ise 2017'de yaklaşık 11 kat artarak 7.2 milyar dolara fırladı. Böylece geçen yıl Türkiye piyasalarına giren net yabancı para 10.5 milyar doları aştı. 28 Kasım'da 3.96 TL'yi geçen dolar, küresel gelişmelerin de desteğiyle bu hafta 3.73'e kadar indi. Dolardaki kayıp yüzde 5.88 olurken, Türkiye'nin risk pirimindeki düşüş ise yüzde 22'ye ulaştı.

DOLARDA 3.70'İN ALTI OLABİLİR

Türk Lirası'nın özellikle son bir haftadır pozitif ayrıştığına dikkat çeken Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "TL'nin 1 aylık volatiliteden arındırılmış carry trade getirisi diğer emsal para birimlerinden daha yüksek görünüyor. Enflasyonda önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi beklenen düşüş çerçevesinde TL'nin bu avantajını artırması söz konusu olabilir. Bu kapsamda kısa vadede 3.70'e kadar gerilemesi mümkün görünen kurun, bir miktar tepki görme ihtimali olmakla beraber 3.70'in altına sarkma olasılığı da bulunuyor. Dolar 3.80'i geçmediği sürece TL adına pozitif algı devam eder. Borsada da endeks 115 bin ana bandını korursa ilk etapta 120 binin üstüne çıkabilir." dedi.

2 AYDA 34 BİN YERLİ YATIRIMCI GELDİ

Yabancı yatırımcıların alımlarına devam ettiği borsaya, yerlilerden de önemli bir destek geldi. Kasım ayında 29 bin yeni yerli yatırımcı hisse senedi piyasasına giriş yaparken, aralıkta da 5 bin 250 yatırımcı daha borsada alıma geçti. Böylece sadece iki ayda piyasaya giren yerli yatırımcı sayısı 34 bini geçti.

Borsada temmuz ayında 1 milyon 25 bin olan yerli yatırımcı sayısı, aralıkta 1 milyon 81 bine ulaştı. 5 ayda 56 bin yerli yatırımcı sermaye piyasalarında yatırım yapmaya başlayarak piyasaya sahip çıktı. [Kaynak: Sabah]