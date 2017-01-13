Kur, geldiğimiz noktadan normal seyrine dönecek
Dövizdeki hareketliliğin spekülatif olduğunu söyleyen Ekonomi Bakanı Zeybekci “Önümüzdeki dönemde, spekülatif hareketlerden ümidin kesilmesiyle TL’nin normal seyrine döndüğünü göreceğiz. Hiç kimse merak etmesin” dedi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dövizdeki hareketliliğin spekülatif olduğunu belirterek, kurun geldiğimiz noktadan döneceğini söyledi. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk olarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, 7 Haziran 2015’teki seçimlerden önce, mayıs ortalarına kadar, TL’nin dolara karşı bütün dünyada dolar endeksini oluşturan diğer para birimleri gibi hareketlendiğine dikkati çekerek “7 Haziran seçimleri ile ilgili anketler görünmeye başladığı andan itibaren bu spekülatif hareket Türk Lirası’nı aldı bu noktalara getirdi. O günden beri bir hareketlilik yaşıyoruz. Yani ‘siyasi istikrarsızlık riski’ artı ‘spekülasyon’ böyle bir noktaya getirdi” dedi.
“Bu geldiğimiz nokta dönecektir” diyen Zeybekci şunları söyledi: “TL yine dolar endeksini oluşturan para birimleriyle uyuma doğru bir hareketlenme gösterecektir. Neden bunu söylüyorum? Halkımızın huzuruna çıkıp da iyi dilek ve temenniler anlamında bunu söylemiyorum. İhracatının yüzde 50’sini AB’ye yapan, ithalatının yüzde 40’ını AB’den yapan, doğrudan yabancı sermaye girişinin yüzde 65’ini AB’den yapan bir ülke olarak Türk ekonomisi Euro ile hareket edecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzdeki dönemde bu dalgalanma, bu spekülatif hareketlerden ümidin kesilmesiyle tekrar TL’nin normal seyrine döndüğünü göreceğiz. TL’nin negatif ayrışması biter.Çünkü bitmemesi için bir gerekçe yok.”
“Biz bu kurun Türkiye için bir risk oluşturmayacağını düşünüyoruz. Çünkü gerekçesi yok” diyen Zeybekci, Türkiye’nin kısa vadeli borçlarına, kamu borçlarına, bir yıllık vadedeki mükellefiyetlerine bakıldığında kamu ve özel sektör dahil olmak üzere yerine getiremeyeceği hiçbir sorumluluk olmadığının altını çizdi.
ASLA OLMAYACAK
Bakan Zeybekci, “Matematik önümüzde. Bu kadarlık mükellefiyetiniz varsa ve bu kadarlık bir varlığınız varsa kamu, özel sektör, bankalardaki varlıklar, bankalara ve özel sektöre ait yurt dışındaki varlıklar diye baktığınız zaman, Türkiye’nin mükellefiyetlerini yerine getirebileceğinden çok daha fazlası vardır” ifadelerini kullandı.
Piyasadaki hareketliliğin spekülatif olduğunun altını çizen Zeybekci, son dönemlerde Türkiye’ye karşı harekete geçen bazı gruplar bulunduğunu söyledi. Bu durumu darbe girişiminden bir sonraki gün olan 16 Temmuz’da yaşadıklarını dile getiren Zeybekci, milletin ‘döviz 5 lira, 10 lira olacak’ söylemlerine karşı cevabını verdiğinin altını çizdi.
Döviz, faiz ve enflasyonun yükselmesini isteyenler bulunduğunu belirten Ekonomi Bakanı Zeybekci “Asla öyle bir şey olmayacak. Türkiye, ekonomik anlamda, hakikaten çok güçlü bir ülkedir. Sınamalarla ilgili olarak Türkiye asla buna meydan vermeyecektir. Bugüne kadar söylediğimiz sözlerin arkasındayız. Hiç kimse merak etmesin” dedi.
Kürsünün işgali hangi kalıba sığar
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinde CHP’lilerin kürsüyü işgal etmesine ilişkin bir soru üzerine “Bu 15 Temmuz’da Meclis’i bombalayan ahlak ne ise aynı ahlak grubuna giren anlayıştır. Allah aşkına kürsü işgal edip, milletin vermiş olduğu iradeyi fiili olarak kullandırtmayacağım demek ne demek. Hangi kalıba sığar? Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin’e birisi arkadan koşarak geliyor, yiğitçe de değil, kalleşçe arkasından burnunu kıracak şekilde vurup kaçıyor. Bu siyasete yakışıyor mu?” dedi.
Büyümeden umutluyum
Zeybekci başka bir soru üzerine de “İhracatta yüzde 10’lar seviyesi üzerinde hareketlenme beklediğimiz bir dönemde 2017 yılı büyümesinden son derece ümitliyim” dedi. Zeybekci, uygulamaya giren proje bazlı yatırım teşvik sisteminin Türk devler yaratacağını da anlattı.
Bu işten kâr eden bir ekip var
Bakan Zeybekci, piyasada her daim spekülatörlerin de bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Ellerinde belli bir miktar, 50-60 milyon dolarlık günlük işlem hacmiyle Türkiye’de o dalgalanmalarda, kırılmalarda, dalga boyunun en yüksek olduğu o aralıkta, yukarı doğru giderken de kazanan, aşağı doğru inerken de kazanan bir anlayışla piyasayı speküle edebildikleri kadar, giderek böyle bir hareket içinden de maksimum kâr almaya çalışan bir ekip var. Burada maalesef olan küçük tasarruf sahiplerimize olur. Bu işlere girip de son dakikada 3-5 bin Euro ya da dolarlık hareketlerle veya 40-50 bin dolarlık hareketlerle bu işe tamah eden vatandaşlarımıza olur.”
MERKEZ’DEN DOLARA YENİ HAMLE
MERKEZ Bankası, dövizdeki hızlı tırmanışı durdurmak için ilk adımını önceki gün attığı müdahalesini, dün de haftalık repo ihalesi açmayarak yeniledi. Dün piyasalar açıldığında 3.8163’ü gören dolar Merkez Bankası’nın bu hamlesiyle 3.77’ye kadar geriledi. Dolar akşam ise ABD’den gelen verilerle 3.79 lirada dengelendi. Önceki gün yüzde 4.15 değer kazanan Borsa İstanbul ise yükselişine dün de devam etti. Borsa günü yüzde 0.78 artışla 81 bin 524 puandan kapattı. Uzmanlar dolardaki düşüşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kimse yastığının altında döviz biriktirmesin” sözlerinin de etkili olduğunu söylediler. Uzmanlar, Merkez Bankası’nın repo ihalesi açmayarak TL likiditesini sıkılaştırmasının, kurda baskı oluşturduğunu, uluslararası piyasada doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesinin de TL’deki düşüşü desteklediğini kaydettiler. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli ise yatırımcılara asparagas risk raporları yollayıp psikolojik fiyatlama yapılmasına neden olan, Forex piyasasında manipülasyon yapanlar bulunduğunu söyledi. Gedikli “Bunlar kurumlarımız tarafından tespit edilebilir. Kurun MB müdahaleleriyle istenilen orana gelmesi zor. Kuklalar ve onları oynatan eller bulunmalı” dedi.
Öte yandan Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini toplam 11 milyar liraya düşürdü.
Merkez’in eli kolu bağlı değil
“Merkez Bankası’nın elinde bugün çok fazla enstrüman var” diyen Zeybekci bu konuda ise şunları söyledi: “Merkez Bankası’ndan birilerinin istediği yaklaşım, döviz satarak piyasaya müdahale etmesidir, bu yanlış bir yaklaşımdır. Başka enstrümanlar da vardır. Merkez Bankası’nın elinde spekülatif yaklaşıma karşı müdahale edebilecek güç var. Merkez Bankası’nın eli kolu bağlı değil.”
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