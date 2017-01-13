Kur, geldiğimiz noktadan normal seyrine dönecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dövizdeki hareketliliğin spekülatif olduğunu belirterek, kurun geldiğimiz noktadan döneceğini söyledi. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk olarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, 7 Haziran 2015’teki seçimlerden önce, mayıs ortalarına kadar, TL’nin dolara karşı bütün dünyada dolar endeksini oluşturan diğer para birimleri gibi hareketlendiğine dikkati çekerek “7 Haziran seçimleri ile ilgili anketler görünmeye başladığı andan itibaren bu spekülatif hareket Türk Lirası’nı aldı bu noktalara getirdi. O günden beri bir hareketlilik yaşıyoruz. Yani ‘siyasi istikrarsızlık riski’ artı ‘spekülasyon’ böyle bir noktaya getirdi” dedi.

“Bu geldiğimiz nokta dönecektir” diyen Zeybekci şunları söyledi: “TL yine dolar endeksini oluşturan para birimleriyle uyuma doğru bir hareketlenme gösterecektir. Neden bunu söylüyorum? Halkımızın huzuruna çıkıp da iyi dilek ve temenniler anlamında bunu söylemiyorum. İhracatının yüzde 50’sini AB’ye yapan, ithalatının yüzde 40’ını AB’den yapan, doğrudan yabancı sermaye girişinin yüzde 65’ini AB’den yapan bir ülke olarak Türk ekonomisi Euro ile hareket edecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzdeki dönemde bu dalgalanma, bu spekülatif hareketlerden ümidin kesilmesiyle tekrar TL’nin normal seyrine döndüğünü göreceğiz. TL’nin negatif ayrışması biter.Çünkü bitmemesi için bir gerekçe yok.”

“Biz bu kurun Türkiye için bir risk oluşturmayacağını düşünüyoruz. Çünkü gerekçesi yok” diyen Zeybekci, Türkiye’nin kısa vadeli borçlarına, kamu borçlarına, bir yıllık vadedeki mükellefiyetlerine bakıldığında kamu ve özel sektör dahil olmak üzere yerine getiremeyeceği hiçbir sorumluluk olmadığının altını çizdi.

ASLA OLMAYACAK

Bakan Zeybekci, “Matematik önümüzde. Bu kadarlık mükellefiyetiniz varsa ve bu kadarlık bir varlığınız varsa kamu, özel sektör, bankalardaki varlıklar, bankalara ve özel sektöre ait yurt dışındaki varlıklar diye baktığınız zaman, Türkiye’nin mükellefiyetlerini yerine getirebileceğinden çok daha fazlası vardır” ifadelerini kullandı.

Piyasadaki hareketliliğin spekülatif olduğunun altını çizen Zeybekci, son dönemlerde Türkiye’ye karşı harekete geçen bazı gruplar bulunduğunu söyledi. Bu durumu darbe girişiminden bir sonraki gün olan 16 Temmuz’da yaşadıklarını dile getiren Zeybekci, milletin ‘döviz 5 lira, 10 lira olacak’ söylemlerine karşı cevabını verdiğinin altını çizdi.

Döviz, faiz ve enflasyonun yükselmesini isteyenler bulunduğunu belirten Ekonomi Bakanı Zeybekci “Asla öyle bir şey olmayacak. Türkiye, ekonomik anlamda, hakikaten çok güçlü bir ülkedir. Sınamalarla ilgili olarak Türkiye asla buna meydan vermeyecektir. Bugüne kadar söylediğimiz sözlerin arkasındayız. Hiç kimse merak etmesin” dedi.

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