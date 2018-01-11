Kuraklığa karşı ürün değişikliği

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, son 44 yılın en kurak kışının yaşandığını belirterek sürecin tarımsal faaliyetleri etkilemeyeceğini düşündüğünü söyledi. ‘Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi’ kursiyerlerinin mezuniyet töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fakıbaba, ciddi bir kuraklık yaşandığına işaret ederek, “Kuraklığın Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da tarımsal kuraklık seviyesine gelmese bile gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili bize önemli görevler düşüyor. Buralarda ürün değişikliğine geçebiliriz. Su imkanlarını çok iyi değerlendirmemiz lazım” dedi. Özellikle vahşi sulamayla hem toprağın yapısının bozulduğunu hem de su kaybının arttığını vurgulayan Tarım Bakanı Fakıbaba, “Basınçlı sulamayla bir dekar alanı 40 litre suyla sularken vahşi yöntemle 100 litreyle sulamak zorunda kalıyorsunuz. Basınçlı sulamaya geçilmesi için desteklerimiz devam ediyor” ifadesini kullandı. Bakan Fakıbaba, Tarım Sigortaları Havuzu’na üye olma şartlarının kolaylaştırılacağını belirterek, tarım desteklemelerinin nisan ve ekim aylarında yapılacağını fakat bu sene geçmişten dolayı bazı aksaklıkların olabileceğini söyledi. Çiftçilere meraların daha önce 1 yıllığına kiralandığını ifade eden Bakan Fakıbaba, bu süreyi 5 yıla çıkardıklarını bildirdi.

Kadın seyisler mezun oldu ‘Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor’ projesi kapsamında 110 kadın mezun oldu. Törene katılan Fakıbaba “Atlar Emin Ellerde’ sloganı ile yola çıktığımız projede 110 kadınımız hem teorik hem de uygulamalı eğitimleri alarak, Türkiye’nin ilk Lisanslı Kadın Seyisleri olmayı başarmışlardır. Her birini yürekten kutluyorum” dedi. Bakan Fakıbaba, 2017 yılında 16 bin genç çiftçinin yüzde 60’ını genç kadın çiftçilerin oluşturduğunu söyledi. Karkas et yerine kesimlik hayvan ithal edilecek Hayvan üreticisine kolaylıklar sağladıklarını vurgulayan Fakıbaba, “2018’de biz karkastan ziyade direkt olarak canlı kesimlik hayvan getireceğiz. Besilik hayvan yerine düvelik hayvan ithalatı için çalışma yapıyoruz” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ithal etlere ilişkin ‘helal kesim yapılmadığı’ şeklindeki eleştirilerine tepki gösteren Fakıbaba “Burası muz cumhuriyeti değil. Kılıçdaroğlu’nun tarım konusunda biraz daha çalışması lazım” dedi.