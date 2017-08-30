Kurban’da 3 bin ton baklava satılacak
Türkiye’de normal zamanda günlük bin ton civarındaki baklava üretimi ve satışının Kurban Bayramı süresince 3 kat artarak 3 bin tona çıkması beklenirken, baklavanın kalitelisi 70 liradan, daha az maliyetlisi ise 25 liradan başlayan fiyatlarla satışta olacak.
Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, baklavanın bayramların vazgeçilmezi olduğunu belirtti. Yıldırım, satışların her bayram iyi seviyelerde olduğunu, Türk toplumunun Ramazan Bayramı’nda da Kurban Bayramı’nda da baklavadan vazgeçmediğini söyledi. Bu bayram Türkiye’de günlük 3 bin ton baklava üretimi ve satışı beklediklerini aktaran Yıldırım, normal zamanda günlük bin tonu aşan üretimin bayram süresince 3’e katlanacağına işaret etti.
FISTIK FİYATI ARTTIRDI
Bayramda baklava satışının normalde 4-5’e katlanması beklenirken, tatilin uzun olması ve artan fıstık fiyatlarının satışları etkileyeceğini belirten Yıldırım “Yüzde 100 artan fıstık fiyatları ürün maliyetlerine yansıyarak, satışların düşmesine neden oluyor” dedi.
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