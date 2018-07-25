Kurbanlıkların kimlikleri cepten öğrenilebilecek
Tarım Bakanlığı, kurbanlıkların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabileceği ‘HaySag’ mobil uygulamasını hizmete açtı. Uygulamaya küpe numarası girilerek hayvana ilişkin bütün bilgiler öğrenilebiliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, kurbanlıkların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabileceği Hayvan Sağlığı ve Refahı (HaySag) Mobil Uygulaması vatandaşların kullanımına açıldı. Kurban Bayramı yaklaşırken Tarım ve Orman Bakanlığı da bilgilendirme, kontrol ve denetleme çalışmalarına hız verdi. Güvenilir ve sağlıklı kurbanlık hayvan satın alınabilmesi için teknolojiyi ön plana çıkaran Bakanlık, bunun için birçok platformu vatandaşların kullanımına sundu. Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, Veteriner Bilgi Sistemi’ne (TÜRKVET) kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Bakanlık tarafından ‘hayvanbilgi.tarim.gov.tr’ web sayfası kullanıma açıldı.
ANINDA SORGULAMA
Söz konusu bilgiler e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor. Bakanlık tarafından ayrıca hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin aranabileceği Hayvan Sağlığı ve Refahı (HaySag) Mobil Uygulaması geliştirilerek kullanıma açıldı. Söz konusu uygulama cep telefonuna yüklendikten sonra küpe üzerindeki barkod okutularak ya da küpe numarası girilerek hayvana ilişkin bilgilere ulaşılabilecek. Öte yandan, kurbanlık hayvan sevklerinde, alımı ve satımı ile kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin hazırlanan kurban rehberi güncellendi.
500 BİN REHBER
500 bin rehber, 50 bin afiş bastırılarak il müdürlüklerine dağıtılmaya başlandı. Rehberde HaySag mobil uygulaması hakkında bilgilere de yer verildi. Hazırlanan rehberde, kurban edilebilecek hayvanların özellikleri, sağlıklı hayvanların belirgin görünüşleri, kurbanlıkların yaşları ve yaş tayini için önemli bilgiler bulunuyor. Rehberde, hayvan hareketlerinin yoğun olduğu bu dönemde hayvan hastalıklarının yayılma riskine karşı alınması gereken tedbirler, uyulması gereken kurallar ve hayvan sahiplerinin sorumluluklarına ilişkin bilgiler de yer alıyor. Kurbanlıkların bakım ve beslenmesine ilişkin bilgilerin yanı sıra bunları alacak kişilerin, hayvanların besi durumunu tespit edebilmesi için püf noktalar da rehberde dikkati çekiyor. Rehberde, kurbanlık hayvanların nakliye ve dinlendirilmesiyle kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlara da yer veriliyor.
MARKETTE KURBAN 1.115 TL’DEN BAŞLIYOR
Kurban Bayramı’nın başlamasına az bir süre kala, kurbanlık fiyatları da belli olmaya başladı. Türkiye’nin en büyük market zincirleri Migros ve Carreforsa kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatlarını açıkladı. Migros müşterilerine üç farklı kurban seçeneği sunuyor. 12 kg’lık koç 1.155 TL, 16 kg’lık koç ise 1.295 TL’ye satılıyor. Büyükbaş almak isteyenler ise Migros’tan hisse alabiliyor. Buna göre minimum 21 kg’lık kurbanlık büyükbaş (1/7 Hisse) 1.245 TL’den satılıyor. Migros, Money Bonus ile yapılan alışverişlerde ise fiyatları 100 TL düşürüyor. Carrefoursa’da ise küçükbaş fiyatı 1.245 liradan başlıyor. Carrefoursa’da 1 adet küçükbaş Karaman kurban paketi 1.245 TL iken, küçükbaş kıvırcık kurban paketi 1.285 TL. markette 1 adet 1/7 büyükbaş kurbanlık hisse paketi ise 1.225 TL’ye satılıyor. Carrefoursa, Axess ile alışverişlerde fiyatı 50 TL düşürüyor.
Güvenilir kurban için siz de teknolojiyi seçin
Hazırlanan rehberlerin kurban satış ve kesim yerleri ile cami çıkışlarında vatandaşlara dağıtılmasına, hazırlanan 50 bin afişin de kamu kurumlarına, toplu taşıma araçlarına, kamuya açık alanlara, kurban satış ve kesim yerleri ile vatandaşların görebileceği yerlere asılmasına başlandı. Söz konusu afişlerde ‘Küpe numarasını sorgulayın, kurbanınızı güvenle alın’, ‘Güvenilir kurban için siz de teknolojiyi seçin’ sloganları dikkati çekiyor.
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